Podle některých politiků je rasismus problémem i v České republice

Fotografie, která vyvolala vlnu rasismus. Obličeje a jména žáků první třídy ZŠ Plynárenská v Teplicích byla pro potřeby článku pro jejich ochranu zakryta.

V posledních dnech světem otřásají demonstrace proti rasismu, jež vyvolalo zabití černocha George Floyda. Nenávist a xenofobie jsou podle některých politiků problémem i v České republice. Diskusi rozvířil i nápis, který se objevil na soše Winstona Churchilla v Praze. Probírá to CNN Prima news.

„I u nás házíme lidi do škatulek, ale méně nápadně než v USA. O to jsou však problémy u nás všestrannější,“ konstatovala místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olga Richterová (Piráti). Romové to podle ní mají těžší, když někam zašlou životopis a žádají o práci nebo když si chtějí pronajmout byt. „Když máte romské příjmení, máte výrazně menší šanci s totožnými pracovními zkušenostmi nebo osobním profilem být pozván nebo dostat šanci pronájmu,“ zhodnotila Richterová.

„Nenávist, xenofobie i rasismus jsou problémem v české společnosti,“ komentovala pro CNN Prima NEWS šéfka TOP 09 a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Markéta Pekarová Adamová. „Na sociálních sítích se s rasistickými komentáři setkáte velmi často, vůči Romům jsou takové projevy bohužel stále běžné, nejen na internetu. Xenofobně se mnozí vyjadřují k uprchlíkům, některé politiky nevyjímaje,“ dodala. Podle ní však před projevy rasismu velká část společnosti zavírá oči.

Podobně to vidí místopředseda Sněmovny a šéf ODS Petr Fiala. Rasismus je podle něj problémem, před kterým nelze zavírat oči nikde na světě. Myslí si však, že v Česku nemá silnou základnu. „Ale musí se s ním bojovat už v začátku, k čemuž patří jasné odmítání všeho, co byť jen naznačuje rasovou nadřazenost nebo nenávist,“ napsal CNN Prima NEWS Fiala.

Ministr zahraničí a místopředseda soc. dem. Tomáš Petříček je přesvědčen, že rasismus se ve větší nebo menší míře vyskytuje po celém světě, Česko nevyjímaje. „Velmi podporuji civilizované snahy o nápravu nerovností ve společnosti.“ uvedl Petříček.

