Policie obvinila dva muže kvůli videonahrávce, kde jeden z nich vyhrožuje Tomio Okamurovi pobodáním

Tomio Okamura a Ladislav Mártha (Koláž: Romea.cz)

Policie obvinila dva muže ze severu Čech kvůli videonahrávce, na které jeden z nich vyhrožuje pobodáním Tomia Okamury. Druhý obviněný nahrávku živě vysílal na sociální síti. V případě odsouzení jim hrozí až tři roky za mřížemi. České televizi to sdělila mluvčí policie v Libereckém kraji Vladimíra Šrýtrová. Za výroky se jejich autor na sociální síti omluvil a liberecké romské organizace se od něj distancovaly.

„V souvislosti s případem jsme ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci dvaapadesátiletému muži z Liberce, kterému nyní hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let,“ uvedla podle České televize mluvčí Štrýtrová s odkazem na paragraf zákona, podle kterého lze trestat mimo jiné za vyhrožování smrtí kvůli politickému přesvědčení.

Obvinění se týká i čtyřiatřicetiletého muže z Jablonce, který nahrával video na svůj facebookový profil. Policisté jej stíhají pro tentýž paragraf, rovněž ve zkráceném řízení.

„Jeho jednání vyšetřovatel kvalifikoval jako přečin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Důvodem je skutečnost, že videozáznam ze schůzky, který obsahuje projevy namířené proti poslanci Parlamentu České republiky panu Tomio Okamurovi, umístil na svůj facebookový profil a umožnil jeho sdílení. I jemu hrozí trestní sazba od šesti měsíců do tří let odnětí svobody,“ doplnila policejní mluvčí Šrýtrová.

"Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to chtěl řešit,“ říká na videu ze začátku srpna obvinění muž.

"Budeme bojovat proti Okamurovi, takže všichni do boje proti Okamurovi, vezmeme si nože a budeme ho bodat," dodal s příborovým nožem v ruce.

Policie se výroky začala zabývat potom, co video na začátku září zveřejnil na svém facebookovém profilu Tomio Okamura.