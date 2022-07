Policie řeší 65 případů schvalování rusé agrese na Ukrajinu. Filip Grznár i další však potrestáni nebyli

Filip Grznár. (zdroj: Repro YouTube)

Policie od začátku ruské agrese řeší 65 případů schvalování ruské agrese jako trestný čin. Podle zpravodajského serveru iDNES.cz dostává denně desítky oznámení o možném spáchání trestného činu. Celá řada, ale končí odložením a bez postihu. Zastavením skončilo i vyšetřování Filipa Grznára, který letos v březnu zveřejnil na sociálních sítích videa, na kterých schvaluje ruskou agresi na Ukrajině.

"V rámci těchto případů máme 65, kdy se bavíme o trestných činech schvalování ruské agrese. A máme 30 případů, kde už padlo obvinění. To je vyloženě schvalování nebo teoreticky popírání, obecně je to vyjádření nějaké nenávisti související s ruskou válkou," uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

"Spoustu případů odkládáme, protože společenská škodlivost tam není," doplnil Moravčík.

Státní zástupce: Grznár válku nepodporoval, chtěl se jen zviditelnit

Na začátku června například státní zástupce zastavil trestní stíhání zápasníka Filipa Grznára za podněcování k trestnému činu. Kulturista letos v březnu zveřejnil na sociálních sítích videa, na kterých schvaluje ruskou agresi na Ukrajině. V záznamu dokonce zaznělo, že se těší na to, až bude válka u nás, protože pak bude moci kohokoliv zabít.

"Chci, aby v České republice byla válka," říká Grznár na videu, které zveřejnil na sociální síti Instagram. "Chci, ať to Rusko už přijde na nás," přeje si v nahrávce s tím, že je mu úplně jedno, jestli by byl zasažen on, jeho rodina nebo kdokoliv jiný.

Podle náměstkyně plzeňské okresní státní zástupkyně Ivany Hostašové však těmito výroky válku nepodporoval.

"Válku na Ukrajině přímo nepodporoval. Využil ji k tomu, aby se zviditelnil a mohl uplatnit své násilné představy," vysvětlila pro server Novinky.cz Hostašová. Podle ní dozorující státní zástupce věc vrátil policii s tím, že s ohledem na některé nevybíravé výrazy v nahrávce by mohlo jít o trestný čin výtržnictví.

Podle odborníka na extrémismus z Masarykovy univerzity Miroslava Mareše by stát měl vymáhat zákony a normy, které jeho legislativní moc přijala. „Pokud stanovuje určité jednání jako trestné a nejvyšší státní zástupce zveřejnil názor na interpretaci norem, které se týkají schvalování agrese a podobných zločinů, je na orgánech činných v trestním řízení, aby rozhodly, zda došlo nebo nedošlo k porušení zákona,“ vysvětlil pro iDNES.cz Mareš.