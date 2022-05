Policisté se psy prý v Brně bránili romským uprchlíkům vystupovat z vlaku. Není to pravda, pouze jsme jim říkali, že není v Brně ubytování, brání se policie

Romští uprchlíci z Ukrajiny na pražském Hlavním nádraží (ILUSTRAČNÍ FOTO: Lukáš Cirok)

Policisté se psy na brněnském nádraží měli v pondělí bránit vystoupení z vlaku romským uprchlíkům z Ukrajiny, takové svědectví se objevilo na sociální síti Facebook. Policie tvrdí, že uprchlíkům z vlaku vystupovat nebránila, pouze je informovala o tom, že není v Brně volná ubytovací kapacita.

"Jdu dneska v Brně na hlavní nádraží a před příjezdem vlaku na Prahu naběhne na perón asi 20 policajtů - měšťáci i státní, měšťáci mají s sebou dva psy. Vypadá to jako by lovili nějakého nebezpečného kriminálníka, vypadají fakt drsně. Když vlak přijede rozestaví se k jednotlivým dveřím vlaku a zabraňují vystoupit ukrajinským Romům. Samozřejmě na to kdo je Ukrajinec a kdo Rom nemají žádnou míru, tak to berou kluci od oka a zastaví tři nuzně vypadající rodiny - samé ženské a děti, které kempí v chodbičce u záchodů," popsal včerejší situaci na vlakovém nádraží v Brně Milan Votypka s tím, že policisté "zmatenou" ruštinou Romům říkali, že "Brno je plné."

Policisté tvrdí, že nikomu z vlaku vystupovat nebránili, ale přesto celou situaci nechají ještě prověřit.

"Policie nebránila uprchlíkům vystoupit z vlaku. Potvrdil to i samotný autor prvotního příspěvku, se kterým jsme v kontaktu. Přesto celou situaci ještě prověřuje Odbor vnitřní kontroly. Policisté informovali cestující, že momentálně není v Brně volná ubytovací kapacita, to zda i přesto vystoupí, záleželo na nich," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že Krajským asistenčním centrem na pomoc Ukrajině (KACPU) v Brně prošlo v pondělí 380 osob, z toho 130 dětí.

"Na vlakovém nádraží, v přednádražním prostoru a dalších exponovaných místech monitorujeme situaci. Případné protiprávní jednání například v oblasti veřejného pořádku řešíme domluvou a nápravou stavu. Na řešení stavu spolupracujeme se státními i neziskovými organizacemi IQ Roma servis, Romodrom apod.," dodal Šváb.