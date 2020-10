Populární zpěvák Fery Bartoš varoval z nemocnice před onemocněním COVID-19: Není to chřipka, dávejte na sebe všichni pozor

Fery Bartoš (FOTO: Facebook Fery B.)

V době kdy i celá řada Romů sdílí na sociálních sítích dezinformace kolem onemocnění COVID-19 varoval před virem populární zpěvák Fery Bartoš. Ten musel být kvůli onemocnění COVID-19 hospitalizován a k dýchání mu pomáhaly přístroje. Na sociálních sítích o tom informoval jeho kamarád Roman Cina Červeňák.

"Dávejte na sebe všichni pozor, já si taky myslel, že já to dostat nemůžu a kdyžtak to bude jako chřipka, ale realita byla jiná. Není to jednoduchý, když vás při životě drží přístroje, dýchají za vás a doktoři vám řeknou, že váš stav je

kritický," vzkázal z nemocnice Bartoš a dodal: "Nikoho nechci strašit, tohle je realita, tohle jsem prožil a takových lidí tady leží opravdu hodně. Hodně zdraví všem..."

Již dříve průběh onemocnění COVID 19 popsala například i Petra Gelbart. "Jednoznačně nejhorší pro mě byly ty dva týdny, kde jsem se nemohla pořádně nadechnout ani vydechnout, a celou tu dobu mi bušilo srdce jako kdybych od rána do večera běhala závody. V noci jsem dokázala usnout většinou jen za pomoci prášku na spaní. Tohle je bohužel celkem normální stav u lidí, kterým ten koronavirus sedne na plíce, protože se jedná o nechutný zápal plic," uvedla v rozhovoru pro server covid19vUK.org.

Denní nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku přesáhl v pátek poprvé od začátku epidemie 10.000, v pátek laboratoře zjistily 11.105 nakažených, v sobotu do 18 hodin pak dalších 4.308. Do statistik v sobotu přibylo dalších 21 úmrtí, celkem s onemocněním COVID-19 zemřelo 1338 lidí. V zemi je nyní 94.188 nakažených. Většina lidí má mírný průběh nemoci, ale počet hospitalizovaných roste. Podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví je v nemocnicích 3415 pacientů s covidem, ve vážném stavu je 596 z nich.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) budou nakažení přibývat ještě deset dní až dva týdny. Odborníci uvádějí, že do nemocnic se dostanou asi tři až čtyři procenta nakažených, z nich asi 20 procent bude ve vážném stavu. Doba od diagnózy do vážných příznaků, které hospitalizaci vyžadují je mezi týdnem a deseti dny. Koordinátor intenzivní péče v zemi Vladimír Černý v pátek prohlásil, že nejbližší týdny budou pro české zdravotnictví mimořádně těžké, velmi náročné především pro zdravotníky, kolaps systému ale nehrozí. Podle Prymuly se kapacity v nemocnicích zdvojnásobily.

V celém Česku kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Další opatření v nejbližších dnech nebudou, řekl v pátek Prymula.