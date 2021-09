Posílání teplických prvňáčků do plynu mu přišlo jako skvělý vtip, advokát Mann dostal od advokátní komory napomenutí

Michael Mann a prvňáčci teplické školy (Koláž: Romea.cz)

Česká advokátní komora (ČAK) uložila napomenutí advokátovi Michaelu Mannovi za výroky, které pronesl a napsal v souvislosti s kauzou nenávistného komentování fotografie teplických prvňáčků. Výsledek kárného řízení na dotaz ČTK sdělila mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. Rozhodnutí zatím není pravomocné, Mann se odvolal.

Advokát hájil muže, který v roce 2017 přidal na sociální síti komentář pod snímek žáků první třídy teplické Základní školy Plynárenská. Do třídy chodily převážně romské a arabské děti. Muž pod fotografii napsal "Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to nenapadlo!!!".

Mann pak v rozhovoru pro server iRozhlas.cz řekl, že se komentáři sám zasmál a že jde o klasický černý humor. K věci se vyjadřoval také na sociální síti.

"Je to klasický černý humor. Jako jsem uváděl ve své závěrečné řeči vtip o Židech – je to založené na dvojsmyslu a na nějaké historické znalosti. Celý černý humor je založený na jakési brutalitě. Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál," uvedl v rozhovoru Mann.

"Odvolal jsem se samozřejmě hned na místě," řekl ČTK Mann. S napomenutím nesouhlasí. "Snad můžu obhajovat svého klienta, ne?" dodal. Jenže ČAK mu nevyčítá obhajobu klienta, ale jeho mediální vyjádření.

"Podle kárného senátu ČAK advokát ve svých veřejných a mediálních výstupech prezentoval nikoliv klientův, ale i svůj vlastní postoj k vtipu, který je - bez ohledu na to, zda byl myšlen 'jen' jako černý humor, či nikoliv - zavrženíhodný. Veřejné přihlášení se advokáta k tomu, že výrok naznačující zplynování dětí v analogii hrůz druhé světové války mu připadá vtipný, překračuje podle kárného senátu mez střízlivého, věcného a důstojného jednání příslušníka advokátního stavu," uvedla Chaloupková.

Prověření Mannova vyjádření inicioval tajemník ČAK, kontrolní rada komory pak shledala podnět důvodným a její předseda podal letos v lednu kárnou žalobu pro závažné porušení povinností advokáta.

Napomenutí je nejmírnějším kárným opatřením, které mohl kárný senát Mannovi uložit. Zákon o advokacii umožňuje ještě pokutu, dočasný zákaz výkonu advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Mannova klienta soudy loni za nenávistný komentář pravomocně potrestaly podmínkou v délce 16 měsíců.

Mann se na jaře dostal mezi finalisty sněmovní volby členů Rady České televize, nominoval ho spolek Rugby Spirit Brno. V březnu se při veřejném slyšení v dolní komoře Parlamentu vyjádřil i ke svým výrokům ohledně zmíněné fotografie. "Já tady prezentuji určitý významný kulturní názorový proud, a to si myslím, že je proud v Česku nejrozšířenější. To je názorový proud smějících se bestií," řekl Mann poslancům. Nejvíce se, jak uvedl, směje pokrytectví těch, kteří ho odsuzují za to, že se ke smíchu přiznal.