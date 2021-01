Poslanec Volný zveřejnil nechutnou koláž: Očkování přirovnal k holokaustu, místo "Arbeit macht frei" je na bráně koncentráku v Osvětimi nápis "Vakcínou ke svobodě"

Koláž, kterou zveřejnil 10. ledna 2021 poslanec Lubomír Volný

Zneužívání obětí holokaustu v odmítání očkování proti onemocnění COVID-19 pokračuje. Po žlutých židovských hvězdách odpůrců vakcinace zveřejnil poslanec Lubomír Volný (Jednotní), který byl do poslanecké sněmovny zvolen za SPD, nechutnou koláž koncentračního tábora v Osvětimi a nápisem „Vaccine macht frei“ místo "Arbeit macht Frei" na vstupní bráně. Koláž není jeho výtvorem, ale převzal ji ze zahraničních serverů.

"Korporátní fašismus nebude o nic méně děsivý než ten italský či německý. Neopakujme historii, jsme vždy maximálně jednu generaci od genocidy, nebo holokaustu," napsal poslanec.<

Případné kritiky pak poučil o historických souvislostech. " Pro ty, kteří se budou cítit pohoršení. Co jste věděli o životě vězňů v uranových dolech před rokem 1989? Nějakou tu “konspirační teorii”? Co věděli běžní Němci o koncentračních táborech do roku 1945? Jak se dostal Hitler a komunisté k moci? Nebylo to náhodou “demokraticky”?" napsal Lubomír Volný.

Na koláž, která se objevuje na zahraničních serverech už v prosinci 2020, dominuje velký nápis „Vaccine macht frei“, tedy "Vakcína osvobozuje", a je umístěna na bráně do nacistického koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl nápis na bráně „Arbeit macht frei“.

Kromě nápisu je na koláži zmíněn Bill Gates, který se pro odmítače vakcíny, konspirátory a dezinformátory stal nyní terčem číslo jedna. Nechybí odkaz na další oblíbence konspirátorů, tzn. koláž například obsahuje znak svobodných zednářů nebo iluminátů.

Volný navázal na zneužívání obětí holokaustu a přirovnávání současné situace k pronásledování židů během 2. světové války. Na posledních dvou demonstracích měli někteří odpůrci vakcinace připnuté na kabátech žluté šesticípé hvězdy, kterými nacisté za druhé světové války označovali židovské obyvatele. Místo nápisu „Jude“ v ní měli slovo „Neočkovaný“.

Volný na sebe upozornil v únoru 2019 při vyostřené debatě o cizinecké novele. Při jeho projevu se v jednacím sále ozývaly smích, výkřiky a následně bušení do lavic. Poslanec Jan Birke (ČSSD) na něho, jak později uvedl, pokřikoval, aby "toho už nechal". Volný Birkemu zase údajně řekl, aby "šel ven".

Poslanec Lubomír Volný byl v minulosti označen jako obchodník s chudobou, když vydělával na sociálních dávkách pomocí pronájmu bytů chudým rodinám. Byl tehdy členem SPD a SPD jinak tyto občany běžně označuje jako parazity nebo nepřizpůsobivé a současný systém sociálních dávek odmítá jako drahý a nefunkční. Podrobně o tom v minulém roce informovala Česká televize (ČT) v pořadu Reportéři ČT. Podle ní Volný dostává nájemné, které zaplatí stát, a které cenou odpovídá luxusnímu bydlení, ačkoli jde o byty podřadné kvality.

V březnu 2019 Volný pak rodiny vyhodil na ulici. Tímto způsobem prý reagoval na kritiku od pirátského poslance Mikuláše Peksy, že obchoduje s chudobou. Tématem se zabýval Deník N. Volný se pak pohádal s Tomiem Okamurou a opustil SPD. Nyní je členem hnutí Jednotní.

Volný v minulosti na sociálních sítích například také označil Václava Havla za vlastizrádce nebo vládní stranu označil za „okupační ČSSD“.