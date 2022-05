Praha žádá stát o pomoc s ubytováním skupin romských uprchlíků z Ukrajiny. Podle pražského primátora snaha státu zatím selhala

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Praze ve Vysočanech (FOTO: www.praha.eu)

Pražský magistrát žádá od státní Správy uprchlických zařízení pomoc s ubytováváním skupin romských uprchlíků z Ukrajiny. Město pro ně nemá dostatek vhodných ubytovacích kapacit. Město zároveň rozšíří pracoviště takzvaného sekundárního ubytování pro uprchlíky, kteří se museli vystěhovat z dosavadního bydlení. Novinářům to v úterý řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Hlavní město má podle primátora jen nižší desítky lůžek, která může použít pro romské uprchlíky. Podle primátora se o ně musí primárně postarat Správa uprchlických zařízení. "Budeme žádat po státu, aby našel víc kapacit. Akorát, dosavadní snahy státu zajistit pro tyto skupiny dostatečné kapacity, selhal. To je zásadní problém, který z pozice kraje nevyřešíme," řekl Hřib.

Kolik se takových skupin přesně v hlavním městě nachází, není zcela jasné. "Vycházíme z toho, co vidíme v asistenčním centru nebo na hlavním nádraží. Takže třeba informace z dnešních (Pozn. Romea.cz: úterý, 3. 5. 2022) 05:00 byla 330 romských uprchlíků," řekl Prudil.

Město se připravuje také na rostoucí počet lidí hledajících nové, zmíněné sekundární ubytování. Týká se to uprchlíků, kteří o něj nepřišli z vlastní vůle. "Je nutné něco udělat, aby nezůstali na ulici. Bude nutné to celé posílit, protože by v příštích dnech mohlo dojít k nárůstu osob, které to potřebují," řekl Hřib.

V centru tak přibudou zástupci hasičů, kteří budou řešit a zajišťovat lidem nové návazné bydlení. Zachována bude rovněž pobočka ve Škodově paláci, kam mohou lidé přijít řešit nové bydlení. Roste rovněž počet lidí, kteří se vracejí k infokiosku na hlavním nádraží, který však slouží pouze jako prvotní kontaktní místo. "Tohle bude řešit užší pracovní skupina krizového štábu," řekl Hřib. Kolika uprchlíků by se problém sekundárního bydlení mohl týkat, rovněž není v tuto chvíli jasné. Městu totiž chybí přesná data, například od ministerstev.

Město začne odměňovat dobrovolníky a vyčlenilo na to několik desítek milionů korun. "Jsou to peníze, které by měli dostat lidé, kteří nám pomáhají, a to i zpětně. Bude to vypláceno na základě odpracovaných hodin," řekl Hřib. Budou tři sazby, kdy tu nejnižší, 100 Kč za hodinu, dostanou dobrovolníci například připravující stravu, tlumočníci a další profese dostanou 120 Kč za hodinu a lékaři 150 Kč za hodinu.