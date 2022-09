Před 80 lety nacisté popravili hrdiny z pravoslavné církve. Pomáhali aktérům úspěšného atentátu na Reinharda Heydricha

4. září 1942 popravili nacisté biskupa pravoslavné církve Gorazda (zcela vpravo), faráře Václava Čikla (druhý zleva) a staršího církve Jana Sonnevenda (druhý zprava). Následující den byl popraven také kaplan Vladimír Petřek (zcela vlevo). (Koláž: Romea.cz, FOTO: Wikimedia Commons)

Před 80 lety, 4. září 1942, popravili nacisté biskupa pravoslavné církve Gorazda, faráře Václava Čikla a staršího církve Jana Sonnevenda. Následující den byl popraven také kaplan Vladimír Petřek. Byla to odplata za hrdinství duchovních, kteří v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici ukryli v červnu 1942 hlavní aktéry úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Okupanti poté tuto církev rozpustili a chrám uzavřeli a používali nadále jako skladiště.

Likvidiaci nelítostného nacisty a jednoho z hlavních architektů holokaustu Heydricha provedli 27. května 1942 parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš, členové výsadku Anthropoid, ke kterým se připojil Josef Valčík z výsadku Silver A. Všem třem útočníkům se po provedení vojenské akce podařilo uniknout, Heydrich svým zraněním podlehl 4. června.

Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy. Výsadkáři - nejen Gabčík, Kubiš a Valčík - se na základě kontaktů domácího odboje již ve dnech po atentátu ukryli v pravoslavném chrámu v Resslově ulici. Skrývali se přes tři týdny, o průběhu jejich pobytu v kostele neexistuje ucelené svědectví, protože nikdo ze zúčastněných se nedožil konce války. Z dokumentů gestapa je však známo, že se o ně nejvíce staral Vladimír Petřek.

Nakonec je ale zradil jeden z nich - Karel Čurda. Po těžkém boji zahynulo sedm parašutistů 18. června. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Za druhého stanného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 2000 lidí.

V závěrečné zprávě o atentátu do berlínského ústředí ze září 1942 se konstatovalo: "Kaplan dr. Petřek, který celou péči o atentátníky a agenty organizoval, šel ve své osobní pomoci tak daleko, že chodil vlastnoručně vyprazdňovat vědro s exkrementy, jež sloužilo jako nouzový záchod." Gestapo si pro Petřka přišlo do jeho bytu ve tři hodiny ráno 18. června. Po krátkém výslechu v Petschkově paláci byl v poutech odvezen do kostela.

Podle poválečné výpovědi tlumočníka na gestapu Josefa Chalupského byl zbitý kaplan Petřek ještě toho 18. června přiveden do krypty kostela, kde mu bylo nařízeno, aby parašutisty vyzval k ukončení boje: "Tady mi říkají, že se máte vzdát. Tak vám to vyřizuji. Prý se vám nic nestane a budou se k vám chovat jako k válečným zajatcům." Odpovědí byly výkřiky, doprovázené několika výstřely z pistolí: "My jsme Češi. My se nikdy nevzdáváme, slyšíte? Nikdy!"

S pravoslavnými kleriky bylo zinscenováno veřejné přelíčení stanného soudu 3. září 1942. Následujícího dne byli v Kobylisích zastřeleni biskup Gorazd, farář Čikl a předseda představenstva rady starších při chrámu sv. Cyrila a Metoděje Sonnevend. Vladimír Petřek byl zastřelen další den.

Za napomáhání parašutistům bylo tehdy 262 Čechů uvězněno, transportováno do koncentračního tábora Mauthausen a tam 24. října zastřeleno, a to včetně devíti členů kongregace pravoslavné církve.