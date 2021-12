Před 80 lety začal v Protektorátu největší čin odboje v Evropě: Likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha

Jan Kubiš a Jozef Gabčík - parašutisté, kteří zabili Heydricha.

Jako největší čin evropského domácího odboje za druhé světové války je hodnocena likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v Protektorátu Čechy a Morava v květnu 1942. Osud "kata českého národa" Heydricha, jenž ihned po svém nástupu v září 1941 rozpoutal teror proti českému národu a zahájil holokaust protektorátních Židů, se začal naplňovat již na podzim 1941. Exilová londýnská vláda začala tehdy spolu s Brity plánovat větší akci.

Před 80 lety, v noci z 28. na 29. prosince 1941, byli na území Protektorátu vysazeny tři výsadky (Silver A, Silver B a Anthropoid), ve kterých byli i autoři atentátu na Heydricha. Sedmatřicetiletý Heydrich, který byl zastupujícím říšským protektorem celkem osm měsíců a osm dní, byl tehdy vládcem na Pražském hradě tři měsíce. Do atentátu zbývalo měsíců pět.

Heydrich, kterého sám Adolf Hitler považoval za nenahraditelného, přijel koncem září 1941 do tehdejšího Protektorátu, aby zlomil odboj a odpor českého lidu. Za pouhé čtyři měsíce výjimečného stavu, který Heydrich okamžitě vyhlásil, padlo 486 rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2100 Čechů. Již v polovině října byly též zahájeny deportace protektorátních Židů do Lodže a Terezín byl určen jako vhodné místo pro jejich soustředění (první transport tam přijel v listopadu).

Formování speciálních československých parašutistických skupin v Británii začalo již počátkem roku 1941. O provedení atentátu bylo rozhodnuto na poradě u velitele tehdejší čs. rozvědky Františka Moravce 3. října 1941, později se definitivním cílem stal Heydrich. Akce měla být provedena symbolicky 28. října 1941, což ale nevyšlo.

Skupiny Anthropoid, Silver A a Silver B vysazeny na území protektorátu

Celá akce začala až o dva měsíce později. V neděli 28. prosince 1941 odstartoval ve 22:00 z letiště Tangmere v jihovýchodní Anglii čtyřmotorový letoun Halifax. Letadlo pilotoval kapitán Ron Hockey a na palubě bylo sedm československých parašutistů. Nad Německem se podařilo pilotům setřást německé stíhačky a 29. prosince ve 2:15 vlétli nad Protektorát.

Ve 2:24 seskočila dvojice příslušníků skupiny Anthropoid (rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík) poblíž Nehvizd u Čelákovic, přičemž plánované místo seskoku byly 100 km vzdálené Ejpovice u Plzně.

Ve 2:37 následoval u vesnice Senice mezi Poděbrady a Městcem Králové výsadek desantu Silver A (ve složení nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček), kteří měli seskočit u 40 km vzdálené obce Vyžice u Chrudimi.

Ve 2:56 opustila letoun nedaleko obce Kasaličky u Přelouče (měli být vysazeni u 50 km vzdáleného Ždírce nad Doubravou) dvojice parašutistů výsadku Silver B, rotný Jan Zemek a četař Vladimír Škácha.

Herkules se vrátil na letiště v Tangmere v 8:19 ráno, po deseti hodinách a 19 minutách letu.

Operace Silver A měla zajišťovat rádiové spojení s Londýnem pomocí vysílačky s krycím názvem Libuše a vytvořit koordinační středisko všech vysazených parašutistů. Skupině se postupně podařilo navázat kontakt s odbojáři i navázat rádiové spojení s Londýnem z vysílačky v lomu Hluboká u Ležáků. Valčík navíc pomáhal s přípravami atentátu na Heydricha.

Operace Silver A je hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších operací vyslaných z Londýna. Skupina splnila veškeré úkoly, které jí byly uděleny. Její členové (nikdo nepřežil) prokázali velkou statečnost a morální kvality.

Operace Silver B měla předat místnímu odboji radiostanici s krycím názvem Božena, ta se ale při seskoku poškodila. Oba parašutisté se prakticky celou válku skrývali, oba ale válku přežili.

Operace Anthropoid zlikvidovala Heydricha

Operace Anthropoid měla za cíl odstranit Heydricha. Skupina navázala kontakty s místním odbojem, na pomoc jim exilová vláda v březnu a dubnu 1942 poslala dalších sedm paraskupin s 18 vojáky. Gabčík s Kubišem poté začali plánovat útok, v tom jim pomohlo i to, že se Heydrich začátkem dubna přestěhoval do zámku v Panenských Břežanech, asi 15 km severně od Prahy.

Domácí odboj měl ale z akce strach, v depeši do Londýna 12. května napsal, že "atentát by asi v ničem neprospěl spojencům a pro náš národ by měl nedozírné následky".

Gabčík a Kubiš ale pokračovali s pozorování a pak stanovili plán vojenské akce v ostré zatáčce pod Vychovatelnou v Kobylisích. Na Heydrichovo auto zaútočili 27. května společně s Valčíkem a Opálkou z desantu Out distance. Heydrich byl při výbuchu zraněn střepinou a 4. června zemřel.

Okamžitě potom bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy (jen do 3. června bylo přes 13.000 lidí zatčeno a na 700 popraveno). Akce přijel řídit šéf nacistické pořádkové policie generál Kurt Daluege, který byl jmenován novým zastupujícím říšským protektorem.

Sedm parašutistů zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Za druhého stanného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 3000 lidí.

Následně odvolaly podpisy pod Mnichovskou dohodou Francie a Británie, což přispělo k znovuobnovení poválečného Československa v předmnichovských hranicích.