Před soudem stanuli tři útočníci, kteří v Kraslicích napadli šéfa záchranky

Ilustrační FOTO: SalFalko, Flickr.com

Sokolovský soud začal v pátek 23. dubna projednávat případ brutálního napadení vedoucího sokolovské záchranné služby Petra Gottfrieda, kterého vloni v červnu zbila na ulici v Kraslicích trojice mužů. Případ svou brutalitou a tím, že agresory byli tři Romové, vyvolal ve městě velké rozhořčení. Dva muži jsou obviněni z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, další z ublížení na zdraví a všichni tři pak ještě z výtržnictví.

Podle obžaloby Robert Pohlodko a Lukáš Cína posilnění alkoholem 14. června loňského roku krátce po půlnoci potkali na ulici v Kraslicích Gottfrieda, vyprovokovali slovní rozepři, do které se pak ještě připojil Viliam Gábor, který šel kolem. Následovaly rány pěstí do obličeje Gottfrieda a když upadl, tak i kopy do hlavy a břicha. Záchranář utrpěl řadu tržných ran na rukou i hlavě, otřes mozku a další zranění. Horším následkům zabránili kolemjdoucí. Kromě napadení byl Gottfried i okraden o mobilní telefon a klíče.

Všichni tři útočníci byli už v minulosti trestáni, Pohlodko má v rejstříku trestů 14 záznamů. Z jednání soudce Vít Kastl vyloučil veřejnost kvůli protiepidemickým opatřením. Výslechy tak probíhaly za zavřenými dveřmi. Státní zástupce navrhnul u hlavního líčení kromě jiného čtení znaleckého posudku z oblasti zdravotnictví.

Zraněného muže jako první ošetřila jeho manželka, také záchranářka. "Už 25 let děláme u záchranky a snažíme se nedělat rozdíly, jestli jsou to takoví nebo jiní, a pak tohle," řekla dnes manželka napadeného záchranáře. Gottfried novinářům řekl, že incident se snaží zpětně brát sportovně a případné pomsty ze strany útočníků nebo jejich přátel se neobává. Alespoň zatím, dodal.

Státní zástupce v obžalobě navrhnul obviněným mužům nepodmíněné tresty v délce od 18 do 40 měsíců ve věznici s ostrahou. Případ napadeného záchranáře vzápětí vyvolal v Kraslicích vlnu příspěvků na sociálních sítích, včetně rasistických komentářů směrem k Romům. Krátce po incidentu se vyjádřil i starosta Kraslic Roman Kotilínek (Místní). Růst kriminality ve městě dal do souvislosti i s tím, že v Kraslicích vykupují byty obchodníci, kteří do nich pak umisťují rodiny na sociálních dávkách a těch tak ve městě přibývá.