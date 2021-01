Předseda Senátu Miloš Vystrčil pro ROMEA TV: Památku obětí holocaustu si musíme stále připomínat, jinak zlo přijde přivřenými dveřmi

Když se mi známá Irena prvně zmínila, že si bude muset hledat nové bydlení, protože se majitelka bytu, který má v současné době v pronájmu, chce vrátit zpět do svého bytu, věděla jsem, že nebude jednoduché v Břeclavi najít pro ni a její dvě děti vhodné bydlení. Ale že to bude až takový oříšek, to jsem vážně nečekala.