PREMIÉRA: Lékař Jarý se nechá očkovat a vadí mu dezinformace o koronaviru

Jakub Jarý, lékař z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, přijal pozvání k online rozhovoru pro ROMEA TV. V době šíření koronaviru patří jeho povolání mezi ta nejpotřebnější. Společně s dalšími lékaři vyšetří denně desítky lidí s podezřením na onemocnění COVID-19.

V první linii pomáhá už od začátku šíření koronaviru. Podle Jakuba Jarého se situace od března minulého roku tolik nezměnila, ale práce lékařů už je jasnější a postupy i ochranná opatření se ustálila a fungují.

„Rozdíl je v tom takový, že už to pro nás není až tak nová věc nebo nová hrozba, o které jsme nevěděli. Nevěděli jsme, jak se k ní postavit. Nevěděli jsme, jak se bude do budoucna vyvíjet. A troufám si říct, že teď už trochu tu představu do budoucna máme,“ řekl pro ROMEA TV lékař Jakub Jarý o vývoji šíření koronaviru. „Máme už nastavený systém, například triáže, tedy třídění pacientů, izolace pacientů, přístup k pacientům. Co se týká samotné léčby, v té se nějak moc nepokročilo. Lék, který by nám řekl, že onemocnění léčí, nemáme, léčíme v podstatě symptomicky a empiricky,“ uvedl Jarý.

Zdravotníci a zaměstnanci zdravotnických zařízení nemají očkování nařízené, mohou se sami rozhodnout, zda se nechají očkovat proti onemocnění způsobené koronavirem.

„Já osobně zatím očkovaný nejsem, protože jsem před krátkou dobou sám toto onemocnění prodělal, tzn. že v tuto chvíli jsem ještě chráněný přirozenými protilátkami, ale určitě se v blízké budoucnosti očkovat budu. Stejně jako všichni moji kolegové na našem oddělení. A myslím si, že v rámci jednoho dvou týdnů určitě první dávku očkování stihnu,“ řekl pro ROMEA TV lékař Jakub Jarý.

„Myslím si, že tam není žádná věc, kvůli které bychom měli polemizovat, jestli očkování ano, nebo ne. Vzhledem k tomu, co jsem říkal, tedy že žádný kauzální lék, který by nám toto onemocnění dokázal vyléčit nebo alespoň zrychlit jeho průběh, v podstatě nemáme. Tzn. jedinou cestou, jak z toho ven, je vyrobit si protilátky, získat imunitu, takže vás to vede k tomu se nechat očkovat,“ říká infektolog Jakub Jarý.

„Samozřejmě je to cesta jak chránit sebe i své blízké, ale i cesta jak se vrátit zpět do běžného život, tak jak jsme byli zvyklí. Prostě se necháme všichni proočkovat nebo aspoň většina. Když se nechá většina populace proočkovat, tak, jednoduše řečeno, tento virus už se nebude nikde šířit, protože na nás nebude moct,“ řekl o očkování lékař Jakub Jarý.

„Očkovat bude sestřička za přítomnosti lékaře.Ten tam bude a vždy s pacientem probere jeho anamnézu. Tzn. probere s ním, s čím vším se léčí, jaké léky bere, bez toho by to očkování nemohlo proběhnout,“ uvedl pro ROMEA TV postup při očkování Jakub Jarý.

Očkování proti koronaviru spustilo také vlnu hoaxů a dezinformací na sociálních sítích. I blízké okolí, rodina a přátelé lékaře Jakuba Jarého podléhají nepravdivým informacím a vždy se rádi poradí a ověří si své zdroje u odborníka z praxe.

„Dotazy kladou právě proto, že se dostávají do kontaktu s těmito informacemi, s hoaxy na sociálních sítích. Oni mají tu výhodu, že mě mají na telefonu, můžou mi kdykoli zavolat nebo napsat a jednoduše se zeptat, co si myslím, jestli je to validní informace, nebo nějaký výmysl. Nebo se poradí, jak mají postupovat,“ řekl v rozhovoru pro ROMEA TV lékař infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jakub Jarý.