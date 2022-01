PREMIÉRA: ROMANO STYLO - AWER ČHAVE RECORDS, studio, kde vznikají novodobé hity

Romská muzika je velmi rozmanitá. V mimořádném pořadu Reportér v ulicích vám nabídneme pohled do jednoho ze studií, kde vznikají tzv. zábavovky, náladovky a písně "pre žaľa". Za vším stojí dva muzikanti: Fanda a Milan, nerozlučná dvojice. Každý má svoji kapelu, Milan Dančo – Gipsy Kubo a Fanda – Awer Čawe, a stejně se jmenuje i nahrávací studio, kde společně produkují stovky písní i klipů. Za oběma hudebními producenty už řadu let míří desítky romských muzikantů z Česka a Slovenska.Proč tvoří písně, které se v rádiích nehrají? Kdo jsou ti, co v jejich studiu nahrávají? Jaké mají cíle? Na to vše nám exkluzivně odpoví Fanda a Milan. Samozřejmě zazní i písně Luci, Pavlíny Dankové, G.A & Lukáše Šandora, Nikolas Bandu a Gipsy Kubo.PREMIÉRU pořadu vysíláme v sobotu ve 13:00 na ROMEA TV.