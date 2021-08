PREMIÉRA: Rozhovor se zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou

Oběti protiprávních sterilizací se dočkaly. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky schválili poslanci, senátoři a 3. srpna jej podepsal i prezident Miloš Zeman. Platit začne od 1. ledna 2022. Mnohaletý boj neziskových organizací i jednotlivců tak dospěl do zdárného konce.Natočili jsme pro vás rozhovor s Monikou Šimůnkovou, zástupkyní veřejného ochránce práv. Prozradí vám, co se ještě do ledna 2022 bude dít, kdo a jak bude potom moci o odškodnění žádat a kdo obětem nezákonných sterilizací s dokumentací případně pomůže.