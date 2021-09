V Jihlavě neútočili Romové. Primátorka a policie utnula rasistické diskuze

Ilustrační FOTO

Na jihlavském autobusovém nádraží v noci z 10. na 11. srpna neútočila trojice Romů, jak do médií tvrdil jeden z napadených. Novinářům to sdělila primátorka Jihlavy Karolina Koubová a potvrdila to i krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Nebyli to Romové, policie vám to potvrdí,“ uvedla podle serveru Jihlavské listy Karolina Koubová.

"Slova paní primátorky mohu potvrdit," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, která zároveň dodala, že útočila pouze trojice mužů a ne skupina až 8 lidí.

„Byla to skupina tak sedmi nebo osmi Romů, chtěli po nás, ať jim dáme tašky, co jsme s sebou měli,“ řekl v polovině srpna médiím jeden z napadených. Jeho tvrzení pak na základě principu kolektivní viny vyvolalo na sociálních sítích nenávistné reakce proti všem Romům.

Policie přitom dva útočníky zadržela ještě na ulici a třetího stejný den ráno v jeho bydlišti. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí jednoho obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Zbývající dva obvinění jsou stíháni na svobodě.

Podobné případy nejsou ojedinělé. Násilné trestný činy, které se objeví v médiích jsou diskutujícími velmi často připisovány Romům. V roce 2012 si v Břeclavi patnáctiletý mladík vymyslel přepadení třemi Romy a vyvolal tak dokonce velkou protiromskou demonstraci. Odnesl si za to trest 20 hodin veřejně prospěšných prací.