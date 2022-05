Primátorka Brna k romským uprchlíkům u nádraží: Mohou využívat benefity ve více státech, informace ale nemám ověřené

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) 2. 5. 2022 u vlakového nádraží řeší situaci se skupinou romských uprchlíků z Ukrajiny (FOTO: repro Česká televize)

U hlavního nádraží v Brně se v úterý opět objevili romští uprchlíci z Ukrajiny, přestože v pondělí jich město ve spolupráci s policií asi 70 odvezlo k ubytování do židenických kasáren. Dopoledne se na stanovišti u nádraží pohybovalo asi 20 lidí. ČTK to řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Část podle něj přijela z Ostravy. Městu by měla situaci pomoct řešit i nově vzniklá poradní skupina. Její předseda Daniel Topinka uvedl, že v minulosti například při příchodu Romů z Rumunska nevznikly z dlouhodobého hlediska žádné zásadní problémy, protože se po čase nejčastěji rozhodli vrátit zpět.

Romští uprchlíci se v posledních dnech začali shromažďovat u nádraží, kde i nocovali. Podle Švába mají status dočasné ochrany, ale odmítli nabízené ubytování. Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové tím zanikl jejich další nárok na bydlení.

Situaci v pondělí na místě řešila policie i za přítomnosti brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). "Odvezli jsme asi 70 osob, polovina byla ženy a polovina děti. Nedovedu říct, kolik osob je teď u nádraží nebo jinde, shlukují se také na Křenové ulici u úřadu práce," uvedla primátorka.

Většina uprchlíků v kasárnách v Židenicích zůstala i v úterý, část ale odešla. Podle Švába bylo v úterý dopoledne u nádraží asi 20 lidí, část z nich přijela z Ostravy, kde mají ubytování. "Situaci řešíme a spolupracujeme s neziskovými organizacemi i městem. Řešíme, zda je převezeme do Židenic," uvedl Šváb.

Podle Vaňkové nelze uprchlíky nutit, aby zůstali v místě ubytování, které jim město nabídlo.

"Máme informace, že tyto osoby migrují po celé republice a mění jednotlivá místa a často vyjíždí i mimo Českou republiku a pak se zase vrací pro dávky. Je to do jisté míry způsobeno i tím, že v rámci Evropy není koordinace a nesleduje se, jaký stupeň ochrany dostanou tito lidé v jednotlivých státech," řekla Vaňková.

Na dotaz novinářů, zda mohou uprchlíci využívat dávky ve více státech, uvedla, že se to nedá vyloučit.

"Tyto osoby mohou využívat benefity ve více státech, ale jsou to pouze informace, které nemám ověřené," dodala Vaňková.

Město kvůli integraci Ukrajinců prchajících před ruskou agresí zřídilo poradní skupinu. Bude městu radit v oblasti školství, zaměstnanosti i v sociálních službách. Zabývat by se mohla i romskými uprchlíky.

"V minulosti jsme měli podobné příchody Romů z Rumunska. Tyto věci na nás působí, že jsou hodně aktuální. Z dlouhodobého časového hlediska ale žádný zásadní problém nepředstavovaly. Ti lidé se po vyhodnocení situace nejčastěji rozhodli vrátit zpátky, když zjistili určité limity v oblasti pomoci. Byl to pro ně takový pokus, omyl, takže poměrně brzy na to zapomeneme," řekl Topinka, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

VIDEO