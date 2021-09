ZÁZNAM: Přednášky v romském jazyce na mezinárodní konferenci Gypsy Lore Society v Praze

Panel tří přednášek v romštině, v rámci probíhající mezinárodní konference Gypsy Lore Society v Praze: Červenka, Jan. Vakeriben pal o mule pro trin bara (borderi) / „Vakeriben pal o mule“ on Three Borders Gáborová, Jana. Pal le Romengeri vakeribnaskeri tradicija ki e moderno romaňi literatura / From Romani Oral Tradition to Modern Romani Book Creation Hajská, Markéta. “Apal nás aba slobodo te phíras le vurdonenca”. The End of Itinerant Life in Former Czechoslovakia from the Perspective of Vlax Roms.

