PŘÍMÝ PŘENOS: Pavel Berky poprvé představí své první modely jako hlavní návrhář značky E.daniely

Dnes večer představí Pavel Berky poprvé několik modelů jako hlavní návrhář přední české módní značky E.daniely. Přehlídka se uskuteční na piazzetě Národního divadla od 20 hodin a ROMEA TV ji odvysílá přímým přenosem.

Jeho kolekce bude složená z pár unikátních modelů, které vzniknou přímo pro tuto akci a měly by divákům ukázat, jakým směrem se chce značka E.daniely dále ubírat. Část dnešní přehlídky bude zaplněna modely, které ještě připravily majitelky značky, druhá část už bude v plné režii Pavla Berkyho.

"Pro naši společnou přehlídku jsme vybrali nádherné, možná trochu netradiční místo a i tímto bychom rádi ukázali, že značka E.daniely jde vpřed světovým trendům a nebojí se oslovit i mladší publikum. Moc se na přehlídku těším. Taky máme naplánované novinky, které určitě stálé zákaznice ocení a věřím, že i nadále zůstanou věrné značce E.daniely," říká Pavel Berky

Jméno Pavel Berky se poslední roky skloňuje v mnoha pádech. Je mladý, talentovaný a úspěšný. Díky tomu se také nově stal hlavním designérem přední české značky E.daniely, která se zaměřuje na dámskou módu již od roku 1991. Berky má za úkol omlazení kolekcí i zákazníků.

Značku založily Eva Janoušková a Daniela Roučka Flejšarová, které každý rok vytvoří dvě kolekce, dvě série přehlídkových modelů a nespočet zakázkových modelů.

"Nejde ani tak o změnu značky, jako spíše o pokračování. Řekly jsme si, že tu návrhářskou káru teď musí začít táhnout mladší generace," říká Eva Janoušková, spoluzakladatelka značky E.Daniely.

Po uvedení těchto prvních modelů bude Berky pracovat na kolekci pro sezónu jaro a léto 2021 a předpokládá se, že ještě v letošním roce převezme naplno roli hlavního návrháře E.daniely.

Módní návrhář Pavel Berky se narodil v Rimavské Sobotě na Slovensku. Má za sebou mnoho úspěchů. Už během studií navázal spolupráci s firmou Veba, která dováží látky a ložní prádlo do Afriky. Své kolekce předváděl v Bratislavě, Budapešti, v Londýně a také v New Yorku. V roku 2016 vyhrál americkou soutěž v Salt Lake City, a mohl tak rok poté představit svou kolekci v rámci New York Fashion Week. Ten samý rok zvítězil v českém projektu pro mladé oděvní značky The Way a získal tak podporu pro rozvoj své vlastní.

Úspěšný módní návrhář Pavel Berky je nyní hvězdou kuchařské soutěže MasterChef Česko. A můžete ho vidět také na ROMEA TV, kde má svůj pravidelný pořad ve kterém se svými hosty představuje své recepty.