Příznivci neonacistického Národního odporu opět u soudu. Kauzou se soudy zabývají už přes 10 let

Ilustrační foto

Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes vrátil k letité kauze osmi lidí, kteří čelí obžalobě kvůli propagaci neonacismu, například uskupení Národní odpor. K soudu přišli tři obžalovaní, všichni znovu vinu odmítli. Stíhání skupiny sice kvůli jeho délce soud původně zastavil a rozhodnutí následně potvrdil Krajský soud v Praze, obě usnesení však loni v březnu zrušil Nejvyšší soud.

Michaela Dupová, Patrik Vondrák, Richard Lang, Milan Hroch, Martin Václavek, Daniel Zavadil, Petr Fryč a Filip Vávra jsou obžalováni z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za které hrozí až osmileté vězení. Soudy se však kauzou zabývají už od roku 2010 a i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí, kterým zastavení stíhání zrušil, konstatoval, že je nutné nepřiměřenou délku řízení v případě odsouzení do rozsudku promítnout.

Obžaloba popisuje čtyři skutky, které se týkají například vylepování propagačních materiálů neonacistického Národního odporu (NO) ze 4. prosince 2008 v centru Prahy nebo organizování a pořádání shromáždění a pochodu 6. června 2009 v Jihlavě. Magistrátní úředník akci tehdy ukončil hned po jejím začátku. Byla nahlášena jako vzpomínkový pochod k uctění památky obětí druhé světové války. Skutečným účelem však bylo podle spisu uctění památky padlých vojáků wehrmachtu a vzdání cti příslušníkům SS.

Další skutky popsané v obžalobě se týkají vytvoření a zprovoznění webu Resistance Women Unity (RWU), což byla podle policie ženská odnož NO. Poslední skutek se týkal pořádání koncertu takzvané white power music, který se odehrál v únoru 2009 v Srbech na Kladensku. Právě k délce řízení dnes mimo dalšího vyjádřili Dupová, Lang a Fryč, kteří k soudu přišli. Dupová uvedla, že za 11 let řízení se toho pro ni hodně změnilo, trvá však na své nevinně.

"Celá tahle situace je nehorázná," řekla soudu. Lang upozornil na to, že stíhání zasáhlo jeho osobní i pracovní život, trestní řízení přirovnal k pronásledování chartistů za komunistického režimu. Popřel, že by se podílel na vylepování propagačních materiálů, účast na pochodu přiznal, poukázal na to, že se ale stejné akce konaly i dříve a stíhán kvůli nim nikdo nebyl. Dodal, že šlo o mladické názory, za 11 let se názorově posunul.

"Mohu vám s klidným svědomím a čistým srdcem říct, že jsem se nejvíc potrestal já sám," doplnil Lang. I Fryč soudu řekl, že vinu odmítá a stíhání narušilo jeho osobní život. Soudkyně dnes také zrekapitulovala dřívější výpovědi zbylých stíhaných, i oni s obžalobou v minulosti nesouhlasili. Následně přečetla znalecké posudky a předložila stranám listinné důkazy. Dupová pak avizovala, že bude požadovat přečtení všech listinných důkazů. Hlavní líčení je zatím naplánováno do konce června.