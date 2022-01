Pro většinu Čechů není holokaust jen záležitost historie, ukázal průzkum

Ilustrační FOTO: yeowatzup, Flickr.com

V české veřejnosti převažuje názor, že holokaust není jen historickou událostí, která se nyní už nemůže zopakovat. Nedávný průzkum společnosti NMS Market Research ukázal, že zatímco 35 procent dotázaných vnímá systematické pronásledování a vyvražďování zejména židovských obyvatel jako ojedinělou záležitost nacistického Německa a druhé světové války, opačný názor má 55 procent lidí. Zhruba tři čtvrtiny respondentů si myslí, že by se mělo o obětech holokaustu víc mluvit. Ještě větší podíl lidí je pro to, aby se o této kapitole dějin více učilo ve školách.

Česko si ve čtvrtek stejně jako další státy připomíná Den památky obětí holokaustu. Kromě 27. ledna je v Česku významným dnem také 9. březen na památku obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince. Zhruba polovina oslovených si myslí, že Česko si holokaust připomíná dostatečně, podle 35 procent to dostatečné není.

"Výzkum ukazuje, že holokaust je pro Čechy a Češky stále živé téma a důležité memento pro budoucnost," uvedl analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

Podle 82 procent účastníků výzkumu by na se o holokaustu mělo víc učit na základních a středních školách. "Dokonce i 89 procent studentů ve věku 15 až 17 let si myslí, že by se o holokaustu měli ve škole dozvědět víc," dodal Pavliš.

Co znamená pojem holokaust, ví 90 procent respondentů starších 15 let. "Dokonce ani nejmladší věková kategorie od 15 do 18 let ve znalostech výrazně nezaostává. O něco jistější jsou si muži než ženy. Dotázaní většinou popisují holokaust jako systematické pronásledování a vyvražďování obyvatel, zejména Židů, za druhé světové války," konstatovali autoři průzkumu.

Nicméně 55 procent dotázaných si netrouflo odhadnout počet obětí holokaustu. Obecně užívané číslo kolem šest milionů zavražděných Židů uvedlo devět procent lidí, 16 procent si myslí, že to bylo méně, a zhruba pětina soudí, že obětí bylo více.

Průzkumu, který se uskutečnil od 8. do 16. ledna, se zúčastnilo 1281 osob nad 15 let.

Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 v Osvětimi zahynulo 1,1 milionu lidí, většinou Židů. K vězňům osvětimského tábora patřilo také 50.000 československých občanů, z nichž přežilo asi 6000. Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. Dalším terčem vyvražďování byli Romové a romští míšenci, s odhadovaným počtem 220 tisíc obětí. Některé odhady uvádějí až 800 tisíc, což činí asi čtvrtinu až polovinu jejich předválečné populace.