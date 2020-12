Prosincové Romano voďi: Rozhovor s Ivanem Bartošem, za Salesiány do Ostravy, “dívkou v balerínkách” na běžeckou dráhu i tajemstvím Vánoc

Romano voďi RV 12/2020 (ilustrace Martin Zach)

Piráti byli kdysi lupiči, brázdili moře s plachetnicemi a přepadali obchodní lodě. Dnes svádějí bitvy v politice, za demokracii a ochranu občanských práv. „Je potřeba vrátit politice význam, který by měla mít – totiž, že není o rozhodování papalášů, ale že je spjatá s životem každého člověka,“ říká jejich kapitán Ivan Bartoš, který přijal pozvání k prosincovému rozhovoru. „Pokaždé mi to přišlo jako klišé, ale teď jsem si naplno uvědomil význam těch slov ‚děláme to pro naše děti‘,“ svěřuje se, když mu Rena Horvátová gratuluje k narození syna.

Na tom, že vzdělání je zásadním opěrným bodem v životě jednotlivce i celé společnosti, se s ním shoduje i kněz a ředitel salesiánské komunity v Ostravě Jiří Caha. „Vánoce nejsou jen o salátu a řízcích, ale i o modlitbě, vděčnosti a o připomenutí tajemství Vánoc,“ říká a doufá, že pandemie nepřekazí alespoň půlnoční mši.

Krátce jsme se podívali i na Slovensko, za „dívkou v balerínkách“, a symbolicky před prázdninami i do škol – o tom, jak do výuky začlenit dějiny Romů, které jsou součástí české historie, kde hledat a jak poznat kvalitní zdroje, píše náš nedávný host Renata Berkyová. Nezapomněli jsme na pravidelné rubriky ani autorskou vánoční povídku Stanislavy Ondové a o lehce bilanční ohlédnutí na sklonku roku za osobnostmi na titulkách se postaral náš dvorní fotograf Petr Zewlakk Vrabec.

Černá Madona – sváteční motiv letošní titulní stránky z dílny krále ilustrací Martina Zacha – byla věřícími často považována za obzvláště zázračnou. Nechť nám všem přinese naději v neklidné době.

Šukar Karačoňa the bachtalo nevo berš!

Hezké Vánoce a šťastný nový rok!

