Průvodčí Českých drah vyhodil z vlaku Romky s malými dětmi z Ukrajiny. Byl sice "komisní", ale nepochybil, tvrdí České dráhy

Průvodčí vyhodil z vlaku skupinu Romek s malými dětmi. Zřejmě šlo o ukrajinské uprchlíky (FOTO: repro video Facebook)

Téměř 400 tisíc zhlédnutí má již video, které se šíří po sociální síti Facebook a ukazuje, jak průvodčí Českých drah arogantně a neomaleně vyhazuje skupinu romských matek s malými dětmi z vlaku. Podle všeho jde o romské uprchlíky z Ukrajiny. České dráhy odmítají, že by průvodčí nějak pochybil a tvrdí, že skupina odmítla průvodčímu předložit jízdenky nebo jakékoliv dokumenty.

"Bohužel záznam nezachycuje celou událost od zahájení kontroly jízdenek, kdy průvodčí žádá cestující o předložení jízdních dokladů nebo cestovních dokumentů, které opravňují cestovat ukrajinské uprchlíky v mezistátní dopravě zdarma. I přesto však musí mít příslušný doklad pro bezplatnou cestu. V rámci ČR se jejich přeprava řídí cenovým výměrem MF ČR a musí mít platné jízdenky se státem stanovenou slevou. Průvodčí žádal o předložení jízdenek, osobních dokladů nebo o zaplacení jízdného několikrát," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí Českých drah (ČD).

Průvodčí: Nemáte peníze, tak si vystoupíte nebo volám policajty

"Mě to nezajímá, mě to nezajímá," odpovídá na námitky Romky s dítětem na klíně průvodčí. Romka se ho pak ptá kolik peněz stojí jízdenka. Průvodčí arogantně odpoví: "Hodně!" Následně celou skupinu opakovaně vyhazuje z vlaku. "Nemáte peníze? Tak si vystoupíte! Honem! Buď si vystoupíte teďka nebo do Nymburka volám policajty," křičí česky průvodčí na videu, které je doprovázeno rasistickými výroky od jednoho z cestujících. "Jak mor. Kam vlezou, odtamtaď neodejdou," je slyšet na adresu Romek a jejich malých dětí.

Skupina Romek posléze s plačícími dětmi vystupuje z vlaku. Průvodčí na ně ještě pokřikuje: "Honem, jedem, jedem!"

"Uvedená skupina se žádným způsobem neprokázala. Nepředložila žádné osobní doklady ani jízdenky, které by opravňovaly k přepravě. Je možné se domnívat, že šlo o uprchlíky z Ukrajiny, ale náš personál neměl žádnou možnost tuto skutečnost zjistit," vysvětlil mluvčí ČD s tím, že o tom, zda opravdu šlo u uprchlíky z Ukrajiny nejsou žádné relevantní informace, které by tuto skutečnost potvrdily nebo vyvrátily. "Průvodčí tedy neměl žádné možnosti, na základě kterých by mohl osoby přepravit," dodal Šťáhlavský.

Podle mluvčího skupina nastoupila do vlaku v Praze a směřovala do východních Čech. "Do vlaku tito cestující nastoupili v Praze a cílovou stanicí měl být údajně Broumov. Po vyloučení z přepravy se pak podobná nebo stejná skupina objevila v jiném pozdějším spoji, ve kterém předložila platné jízdenky do stanice Brno. Skupina tedy necestovala ve směru z Ukrajiny, ale v rámci ČR," řekl pro zpravodajský server Romea.cz Petr Šťáhlavský.

České dráhy: Průvodčí nepochybil

Podle Českých drah průvodčí nepochybil i když byl v jednání "komisní."

"Záznam bohužel není celý, tedy chybí zásadní část, kde žádá o předložení jízdních dokladů nebo cestovních dokumentů. Z uvedené části jednání pak není zřejmé žádné porušení podmínek a pravidel. V jednání byl sice komisní, ale na videu je zřejmé, že ze strany skupiny není patrná větší snaha situaci řešit. Protože skupina nepředložila žádné jízdenky ani osobní doklady (pas, osobní průkaz atp.), neměl průvodčí jinou možnost než skupinu vyloučit z přepravy. Skupina ani necestovala z hranic do některého z míst, kde by mohla uskutečnit registraci a požádat pomoc, ale cestovala opačným směrem z Prahy. V Praze mohla získat a zorganizovat veškerou pomoc. Na hlavním nádraží v Praze funguje a je označena pomoc pro ukrajinské uprchlíky," dodal Petr Šťáhlavský.

Ten dále připomněl, že České dráhy pomáhají ukrajinským uprchlíkům, kteří prchají před válkou. "Jako první doslova několik hodin po vypuknutí války zajistily bezplatnou přepravu uprchlíků, kteří cestovali se základními osobními věcmi, následně se k nim připojily i další evropské železnice. České dráhy také zajistily řadu humanitárních vlaků na i z Ukrajiny. Následně po okamžité reakci došlo k postupné konsolidaci a nastavení pravidel a podmínek přepravy ukrajinských uprchlíků ve vnitrostátní i mezistátní přepravě, která již vstoupila ve všeobecnou znalost," uvedl pro Romea.cz tiskový mluvčích Českých drah.

"České dráhy vycházejí vstříc při přepravě uprchlíků a situaci řeší s ohledem k situaci citlivě, ale v souladu s platnými podmínkami. Pokud osoby nemohou předložit jízdenky nebo osobní doklady, na jejichž základě je možná jejich bezplatná přeprava, nebo pokud jinak porušují přepravní podmínky, např. kouření ve vlaku nebo jiné porušení přepravních podmínek, pak jsou takové osoby upozorněny na dodržování podmínek, v případě opakovaného porušení přepravních podmínek jsou tyto osoby vyloučeny z přepravy. Přistupujeme tedy ke všem cestujícím podle stejných pravidel, ale samozřejmě zároveň vždy vyhodnocujeme konkrétní okolnosti a situaci řešíme individuálně s přihlédnutím ke konkrétní situaci. Bohužel se v poslední době setkáváme stále častěji s případy, kdy osoby prezentující se jako uprchlíci z Ukrajiny, nedodržují standardní přepravní podmínky (např. kouření ve vlaku atp.). V takových případech postupujeme v souladu s přepravními podmínkami a pokud je to nezbytné, tak i s asistencí Policie ČR. Drtivá většina uprchlíků je však slušná a dodržuje přepravní podmínky i pravidla odbavení," doplnil na závěr Petr Šťáhlavský.