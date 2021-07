Rada Evropy vyzvala Senát, aby schválil odškodnění obětí nelegálních sterilizací. Hlasování proběhne zítra

Ilustrační FOTO: Romea.cz

Ve čtvrtek 22. července proběhne v Senátu závěrečné hlasování o návrhu zákona o odškodnění žen, které protiprávně podstoupily sterilizaci. Ke schválení zákona vyzvala horní komoru Parlamentu ČR i Rada Evropy.

„Vyzývám členy Senátu, aby návrh zákona přijali, a využili tak vhodnou příležitost, kterou poskytuje, aby se oběti mohly dočkat určité míry spravedlnosti a posunuly se vpřed,“ apelovala v listu zaslaném Senátu komisařka Rady Evropy Dunja Mijatović.

Na Česko se ve stejné věci obrátila už v září loňského roku. „Návrh zákona poskytuje zvoleným zástupcům v České republice významnou příležitost vyřešit historickou nespravedlností vůči ženám, zejména ženám romského původu, které se staly oběťmi nucených a násilných sterilizací. Konkrétně by návrh zákona představoval významný krok k vytvoření dostupného a účinného mechanismu, který by zajistil, že oběti obdrží odškodnění za utrpěnou újmu, jak to vyžadují závazky České republiky v oblasti lidských práv,“ uvedla tehdy v dopise adresovaném Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona na začátku června schválili poslanci, v polovině července ho Senátu ke schválení odporučil Senátní sociální výbor.

Možnost získat odškodné se týká žen, které byly protiprávně sterilizovány mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012, tedy v období od platnosti zákona o zdraví lidu do přijetí nové normy pro zdravotnické zákroky.

Odškodnění by se mohlo týkat podle autorů poslanecké předlohy až 400 lidí. Stát by tedy mohl vyplatit nejvýše 120 milionů korun.

Podezření na nucené sterilizace v Česku, a to především romských žen, zveřejnilo v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů. Desítky žen se pak přihlásily veřejnému ochránci práv, některé se obrátily i na soudy.