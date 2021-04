Radek Banga odmítl domluvený rozhovor pro ROMEA TV. Nelíbí se mu články, které server Romea.cz zveřejnil, na sociální síti se ohradil proti nenávistným útokům na svou osobu

Radoslav Banga (zdroj: facebook.com)

Radek Banga zrušil domluvený rozhovor pro romskou internetovou televizi ROMEA TV. Ten měl podle dohody s Richardem Samkem proběhnout živě ve čtvrtek 29. dubna. Bangovi se nelíbí články, které server Romea.cz k jeho výrokům zveřejnil. ROMEA TV a zpravodajský server Romea.cz odkázal na své vyjádření na sociální síti Facebook, kde se částečně omluvil za své výroky pro DVTV.

"Vážení, chci Vám sdělit, že ustupuji od záměru poskytnout Romee jakýkoliv rozhovor. Přestože jsme byli domluveni, že budu v dalším týdnu reagovat na Vámi zveřejněnou zprávu, která komentovala můj rozhovor v DVTV i knihu (Ne)pošli to dál a již sama o sobě vyvolala celou řadu hrubých až nenávistných reakcí směrem k mé osobě, zveřejnili jste v průběhu týdne další zprávy, které jen přilévaly další olej do ohně a jeden zveřejněný příspěvek dokonce vyzýval k šikanoznímu chování vůči mé osobě," napsal zdůvodnění nepsokytnutí rozhovoru Richardu Samkovi.

"Věřím, že chápete, že jsem takovým jednáním překvapen i znepokojen a nemám potřebu se něčeho podobného jakkoliv účastnit," dodal hudebník Radek Banga.

Zpravodajský server Romea.cz zveřejnil po mediálních výstupech Radka Bangy první článek v pondělí 19. dubna. "Byla to zpráva, kde server Romea.cz pouze citoval vyjádření Radka Bangy a přidal do textu vyjádření jeho dvojčete Patrika Bangy, který se od slov svého bratra distancoval," uvedl pro server Romea.cz Zdeněk Ryšavý, ředitel organizace ROMEA.

Server pak zveřejnil komentář Jaroslava Mika, který vyjádřil ke zpěvákovi respekt, ale ohradil se proti výrokům, že minimálně 30% romských rodičů si pořizuje děti z důvodu, aby dosáhli na sociální dávky. "Zpravodajský server Romea.cz pak ještě zveřejnil prohlášení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a ve čtvrtek večer video, které na sociální síť Facebook umístili bratři Radka Bangy - Patrik a Gyulla," dodal Zdeněk Ryšavý.

"Odmítáme nařčení Radka Bangy, že to byl zpravodajský server Romea.cz, který vyvolal nenávistné komentáře na jeho adresu. Naopak organizace ROMEA jakékoliv nenávistné komentáře odmítá a jsme rozhodně proti tomu, aby někdo na někoho vulgárně útočil nebo mu vyhrožoval jen kvůli odlišnému názoru," uvedl Zdeněk Ryšavý, ředitel organizace ROMEA a upozornil, že zpravodajský server Romea,cz zveřejnil v pátek ráno komentář Renaty Berkyové, která nenávistné příspěvky na Radka Bangu odsuzuje.

"Radek Banga měl možnost své výroky vysvětlit. Místo toho osočuje server Romea.cz, že umožnil útočné komentáře na jeho osobu. Jenže on sám svými výroky spustil lavinu urážlivých komentů na adresu Romů v diskusích médií, jimž poskytl rozhovor k propagaci své knihy, kde se bez známek kompetence vyjadřoval ke vzdělanostní úrovni Romů obecně atd. Místo vysvětlení a pokusu o zklidnění situace jen další vyhrocení. Škoda. Současně opakuji, že ROMEA vždy odsuzovala hrubé nebo nenávistné komentáře vůči komukoliv," uvedla novinářka a zakladatelka organizace ROMEA Jarmila Balážová.

Radek Banga se ve svém vyjádření na sociální síti částečně omluvil za své výroky. "Uvědomuji si, že pár vět v rozhovoru na DVTV, vytržených z kontextu osobního příběhu, který sdílím ve své knize (Ne)pošli to dál, se někoho mohlo dotknout. Těm z vás, kteří jste si to mylně vztáhli na sebe, i když bylo řečeno, že jde o zkušenost jen z některých jednotlivých romských rodin, se samozřejmě omlouvám. Nicméně celý ten výrok, stejně jako kniha, byl mnoha lidmi úplně překroucen, naprosto vytržen z kontextu, vyložen a pochopen zcela špatně," uvedl v prohlášení na sociální síti.

"Vím, že některé mé věty, ať už v rozhovoru či knize mohou působit drsně nebo tvrdě. Protože takový můj život byl. Ale jediným cílem veškerých mých aktivit vždy bylo a je nacházet příčiny problémů, které nám Romům i neromům negativně ovlivňují život, pravdivě o nich mluvit, s jedinou motivaci - zlepšit náš život," píše pak ve svém prohlášení, které server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Radek Banga: Oficiální vyjádření k výroku na DVTV a mé knize

Uvědomuji si, že pár vět v rozhovoru na DVTV, vytržených z kontextu osobního příběhu, který sdílím ve své knize (Ne)pošli to dál, se někoho mohlo dotknout. Těm z vás, kteří jste si to mylně vztáhli na sebe, i když bylo řečeno, že jde o zkušenost jen z některých jednotlivých romských rodin, se samozřejmě omlouvám. Nicméně celý ten výrok, stejně jako kniha, byl mnoha lidmi úplně překroucen, naprosto vytržen z kontextu, vyložen a pochopen zcela špatně. Některé závažné okolnosti mě proto přiměly k tomuto vyjádření.

V posledních dnech totiž nešlo přehlédnout příval hrubých, až nenávistných komentářů na mou osobu, od mých lidí, tedy Romů. Číslo, které jsem v DVTV uvedl, nevycházelo z žádných statistik, ale z mých osobních poznatků, které jsem získal během aktivního desetiletého působení preventisty, což ale myslím bylo z řeči patrné.

Také se ke mně dostaly informace, že má kniha není pravdivá. Věřte, že nebylo snadné se odhodlat takto otevřeně a pravdivě sdílet své zkušenosti a pocity zejména z dětství a dospívání. Tím víc se mě dotýká, když má kdokoliv potřebu uvedené skutečnosti zlehčovat nebo popírat a vydávat se za většího znalce mých osobních prožitků z mého života, než jsem já sám.

Za nejzávažnější nařčení považuji názory, že jsem svou knihu napsal s cílem pošpinit či ponížit svou rodinu nebo dokonce všechny Romy.

Už mnoho let veřejně působím pod pseudonymem (značkou) Gipsy.cz. Více než 10 let jezdím po školách, učilištích, středních školách, dětských domovech, nízkoprahových klubech a na svém osobním příběhu romským i neromským dětem vysvětluji, proč je důležité se k sobě vzájemně chovat s respektem. Opravdu si někdo může i přes to myslet, že napíšu knihu proti Romům?

Vím, že některé mé věty, ať už v rozhovoru či knize mohou působit drsně nebo tvrdě. Protože takový můj život byl. Ale jediným cílem veškerých mých aktivit vždy bylo a je nacházet příčiny problémů, které nám Romům i neromům negativně ovlivňují život, pravdivě o nich mluvit, s jedinou motivaci - zlepšit náš život.

Hlavní problém, na který chci knihou upozornit, se vztahuje k celé dnešní společnosti, nikoliv jen k Romům. Ať už alkohol, drogy nebo třeba gambling, prostě jakákoliv závislost ničí naše rodiny zevnitř, ať už je to rodina černá, bílá nebo zelená. Neznám takřka jedinou, kterou by takové problémy nestáhly ke dnu. Se závislostí jde navíc bohužel často ruku v ruce agresivita, domácí násilí a vytváří to toxické prostředí pro děti. Podle psychologů může mít domácí násilí na děti horší vliv než válečný konflikt. Na to chci mou knížkou upozornit. Proto nemohu sdílet názor "o tom se nemluví". Ponižující není o tom mluvit nebo psát, ponižující je v tom žít a nic s tím nedělat. Proto jsem se rozhodl svůj příběh otevřeně sdílet. Protože pokud nám skutečně na našich rodinách, na našich dětech záleží, tak o tom naopak musíme mluvit, jinak to ty děti a rodiny, kterých se to týká, bude ničit dál.

Také se mi prostě nelíbí, v jakých otřesných podmínkách musí žít děti v některých lokalitách a jak málo dělají některé rodiče pro to, aby ty děti takto žít v budoucnu nemusely. A je úplně jedno jaké národnosti ta rodina je. Chci tou knížkou taky dát naději všem, kteří prožívají něco těžkého, ať jsou v jakékoliv náročné situaci. Jsem přesvědčený, že se v kterékoliv chvíli našeho života můžeme rozhodnout, že to změníme. Asi ale jen těžko můžeme změnit někoho druhého, kdo třeba trpí závislostí, chová se agresivně, když on sám nechce. To už je na něm.

Každý z nás si může uvědomit, jaké chyby dělali jeho rodiče a snažit se je neopakovat a nakonec může své překážky překonat a být šťastným člověkem. To je hlavním poselstvím mé knížky. Pokud vás to zajímá, tak si ji prosím přečtěte. Pokud ne nebo vám je to z jakéhokoliv důvodu nepříjemné, nečtěte ji. Ale prosím, nenechte se strhnout k psaní zlých komentářů, zpráv nebo dokonce jakémukoliv násilí, ať už vás k tomu vyzývá kdokoliv. Protože zloba, nenávist, násilí, ničí především nás samotné.

Díky všem, kteří jste dočetli až sem a pomůžete mi sdílet dál.

Hezký den. Radek