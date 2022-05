Rakušan chce zpřísnit kontroly pasů uprchlíků a změnit formu pomoci

Vít Rakušan (FOTO: ROMEA TV)

Ministerstvo vnitra chystá zpřísnění kontrol pasů uprchlíků přicházejících z Ukrajiny. Ministr Vít Rakušan (STAN) novinářům řekl, že jedná také o změně peněžní pomoci pro uprchlíky, která nyní činí 5000 korun, na naturální. Serveru Blesk.cz později sdělil, že pro nárok na humanitární dávku bude muset mít žadatel razítko v pase o tom, že překročil ukrajinskou hranici. "To by mělo platit od příštího pondělí," řekl v pořadu Epicentrum serveru Blesk. Rakušan také uvedl, že migrace z Ukrajiny by mohla kolem roku 2025 přinášet Česku výhody.

Jde o kroky reagující na problémy spojené s migrací Romů z Ukrajiny. Rakušan na tiskové konferenci řekl, že kraje mají hledat ubytování pro romské uprchlíky, protože regiony nepřistoupily na nabídku objektů vlastněných státem. Jde podle něj o problémy pouze v některých krajích. Část krajů ubytování pro romské rodiny poskytuje, uvedl.

Rakušan bude kvůli romským uprchlíkům jednat se svým maďarským protějškem o rychlejších lustracích tak, aby nebyly formální a uměle neodsouvaly rozhodnutí o dočasné ochraně. Zdůraznil, že Češi musejí na lustrace v Maďarsku čekat, informace nemohou kontrolovat sami. S ukrajinským protějškem bude Rakušan ve středu on-line mluvit o organizovanému zločinu na Zakarpatí souvisejícím s migrací.

VIDEO

Rakušan dnes zopakoval, že romští uprchlíci mají často dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají na pomoc v ČR nárok.

"Nejlepší je, aby lidé, kteří nemají nárok na pomoc, do Česka nepřijížděli," uvedl Rakušan k plánovaným jednáním. Česko podle ministra nebude nikoho, kdo je v nouzi, posílat zpět "posazením do vlaku". Po benevolenci v prvních měsících konfliktu na Ukrajině, kdy nebyly striktně kontrolovány pasy uprchlíků, chce Rakušan, aby při udělování dočasné ochrany úředníci kontrolovali, zda pasy obsahují razítko příchodu uprchlíků do Evropské unie. S ministerstvem dopravy Rakušan jedná o možnosti nabídky dopravy pro lidi, u kterých se ukáže, že nemají nárok na pomoc v Česku, do země původu.

Kromě dvojího občanství musí úřady s romskými uprchlíky také často řešit chybějící doklady. Podle dobrovolníků, kteří běžencům pomáhají na hlavním nádraží, trvá i několik dnů, než úřady ověří jejich totožnost. Romští uprchlíci se často sdružují ve větších skupinách, které je těžké ubytovat. Část zástupců samospráv ubytování romských běženců na svém území odmítla.