Rasistická minulost stála čerstvě zvoleného člena senátu ústecké univerzity místo. Po kritice odstoupil

Screenshot facebookového profilu Siegfried Aus Aussig (Zdroj: Facebook)

Student Alec Mindák má na Pedagogické fakultě ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na starosti zahraniční projekty. Stará se také o fakultní sociální sítě. Od 1. ledna 2020 ho čekal další kariérní krůček – před pár dny byl za fakultu zvolen členem akademického senátu celé univerzity. Po čtyřech dnech ale odstoupil. Veřejně se totiž začaly probírat jeho dřívější rasistické postoje.

„Po dlouhý době jsem si byl zase zastřílet přímo ve svém milovaném Aussig! Příště to zkusíme z Haldy posunout do Předlic, od spojeneckýho bombardování Ústí v roce 1945 to tam pořád ještě nikdo neopravil, dokonalý prostředí.. ultra dobové. Jen ty hordy se od rusů přesunuli k jinému etniku.“

Post, který se na facebookovém profilu Siegfried Aus Aussig objevil před rokem na konci října. Profil patří studentu Alecovi Mindákovi a redakce HlídacíPes.org ho pro autenticitu cituje i s pravopisnými chybami.

Není to jediný příklad, kdy se na Siegfriedově profilu objevily problematické posty. Takto před pěti lety glosoval článek z Mosteckého deníku.

„Autorství“ profilu Alec Mindák nepopírá. Hlásí se k němu a tvrdí, že patří k jeho „mladické nerozvážnosti“.

Kolegům minulost nevadila

Profil už dnes na Facebooku nenajdete. Byl přejmenován a problematické statusy promazány. Alec Mindák totiž začal být na univerzitě i „politicky“ aktivní. V letošních prosincových volbách do Akademického senátu UJEP kandidoval za studentskou komoru své Pedagogické fakulty. Pár dní před volbami, které se konaly 5. prosince, se Mindákovy dřívější aktivity začaly veřejně probírat. Například na profilu jednoho z univerzitních pedagogů, germanisty Jana Kvapila, který zveřejnil i screenshoty starších Mindákových příspěvků.

Student uznal, že za sebou má „ne úplně příkladnou historii a nechce již v podobných stopách pokračovat“, zároveň prý ale není ochotný nechat na sebe bezdůvodně útočit. „Pokud budete v tomto pokračovat, budu bohužel nucen vše řešit právně dle příslušných paragrafů,“ napsal Kvapilovi. Přestože byla Mindákova minulost kolegům ze školy známá, ve volbách uspěl. Získal 44 hlasů (o jeden víc než následující kandidát) a stal se za fakultu univerzitním senátorem.

Po kritice odstoupil

Dnes je všechno jinak.

Po kritice se Mindák rozhodl, že se mandátu nakonec neujme. V odpovědi na otázky HlídacíPes.org napsal, že se jeho dřívější aktivity s postem senátora neslučují.

„Důležité slovo ve Vaší otázce je ,dřívějšími‘. Skutečně, během mé mladické nerozvážnosti jsem spoustu chyb a nerozumných rozhodnutí udělal (v tomto případě nasdílel) a z dnešního pohledu rozhodně souhlasím. Lituji toho a již jsem se několikrát omluvil. Stroj času ve skříni nemám, takže co bylo již bohužel nezměním a ke svým chybám se stavím čelem, ale být v akademickém senátu znamená především měnit budoucnost celé fakulty (univerzity) k lepšímu,“ uvedl Mindák.

Postu senátora se vzdal 9. prosince, prý aby nekompromitoval fakultu. Nahradit by ho měl další v pořadí, student Denis Schmidt.

To na dotaz potvrdila i univerzitní kancléřka Jana Kasaničová. „Dle informací, které má vedení UJEP k dispozici, Alec Mindák z funkce senátora v AS UJEP odstoupil,“ napsala s tím, že důvody odstoupení považuje vedení univerzity za soukromou věc Aleca Mindáka.

Článek vznikl pro Ústav Nezávislé Žurnalistiky což je nezávislá, nezisková organizace – zapsaný ústav. Zabývá se poskytováním informací, zpravodajstvím a žurnalistikou. Články, analýzy či datové výstupy nabízí všem bez rozdílu k použití za předem daných podmínek.