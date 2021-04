Rasisticky nadávala a vyhrožovala Romkám a jejich dětem zabitím se sekerou v ruce. Od soudu dostala pouze podmínku

Ilustrační FOTO: Pixabay.com

Včerejším, zatím nepravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5, byla uzavřena kauza romských žen, které verbálně napadala jejich sousedka rasistickými urážkami. Spor žen nakonec eskaloval rozhodnutím sousedky vrátit se do vlastního bytu pro sekyru, kterou posléze ohrožovala Romky a vyhrožovala jim i jejím dvěma dětem, že je rozseká na kousky. K naplnění výhrůžek naštěstí nedošlo.

Jak informovala nevládní organizace In USTITIA, Obvodní soud pro Prahu 5 odsoudil pachatelku za trestný čin nebezpečného vyhrožování se zbraní, k podmíněnému trestu odnětí svobody na 5 měsíců, s odkladem na 18 měsíců.

Policie přitom vyhodnotila výhrůžku zabitím se sekyrou v ruce pouze jako přestupek, ale po několika stížnostech organizace In IUSTITIA se věc dostala k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, které nařídilo PČR věc šetřit jako trestný čin.

Z rozhodnutí soudu má právnička Barbora Davidová z In USTITIA, která jednu z romských žen zastupovala, smíšené pocity.

„Samozřejmě vítáme, že byla pachatelka nakonec odsouzena, když věc byla zpočátku řešena pouze v rámci přestupkového řízení a pro to, aby byla řešena jako trestný čin, jsme museli využít téměř všech prostředků, které nám trestní právo nabízí. Přesto máme k rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 výhrady, neboť obžaloba a poté také samosoudkyně sice shodně uvedli, že vina pachatelky je prokázána zejména svědeckými výpověďmi poškozených klientek, kdy tyto výpovědi jsou tedy považovány za hodnověrné. Zároveň však soud z nepochopitelného důvodu nepřihlédl k rasové motivaci činu, přestože svědkyně shodně vypověděly, že byly pachatelkou rasisticky uráženy," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Barbora Davidová.

"Z našeho pohledu tak soud rozhodně pochybil, když předpokládal, že pachatelka poškozené napadla jen z důvodu déletrvajících sporů, a to přesto, že z provedeného dokazování byl rasově motivovaný čin zřejmý. Soud navíc rozhodl tak, že poškozeným nepřiznal žádnou náhradu nemajetkové újmy a s celým jejich nárokem je odkázal do občanskoprávního řízení, přesto z našeho pohledu byl vznik nemajetkové újmy jednoznačně prokázán," dodala právnička z organizace In IUSTITIA.

In IUSTITA byla založena s cílem zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.