Rasisticky vyhrožovala zabitím třem Romkám a dětem sekerou, byla shledána vinnou ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a odsouzena

Ilustrační FOTO: Pixabay.com

Městský soud v Praze zamítl v úterý 27.7.2021 odvolání obžalované i žalujících v kauze tří romských žen, které verbálně napadala jejich sousedka rasistickými urážkami. Spor žen nakonec eskaloval rozhodnutím sousedky vrátit se do vlastního bytu pro sekyru, kterou posléze ohrožovala Romky a vyhrožovala jim i jejím dvěma dětem, že je rozseká na kousky. K naplnění výhrůžek naštěstí nedošlo.

Tím potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, kterým byla obžalovaná shledána vinnou ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců, s podmínečným odkladem na 18 měsíců. Poškozené byly zároveň se svými nároky na náhradu nemajetkové újmy odkázány na řízení ve věcech občanskoprávních.

"Policie věc nejprve odložila do přestupku, poté jsme žádali o přezkum dozorového státního zástupce, který postup policie schválil, a až po našem podnětu k vykonání dohledu na Městské státní zastupitelství to dohledový státní zástupce přikázal dál šetřit. Pokud by nebylo naší práce, tak by pachatelka nikdy nebyla odsouzena za trestný čin - proto to považujeme za úspěch," uvedla právnička In IUSTITIA Barbora Davidová.

Organizace In IUSTITIA zároveň ocenila, že byla pachatelka pravomocně odsouzena za nebezpečné vyhrožování se zbraní, které rozhodně nelze tolerovat. "Dlouhodobě však upozorňujeme na to, že soudy, podobně jako v této kauze, při právní kvalifikaci skutku častou neberou v potaz předsudečnou motivaci činu," uvedla organizace v tiskové zprávě.

"Jako další problém vidíme, že se ani odvolací soud nerozhodl v této kauze našim klientkám přiznat náhradu nemajetkové újmy. Nejedná se sice o výjimku - soudy v trestním řízení poměrně často odkazují poškozené na civilní řízení - ovšem podle našeho názoru tímto přístupem zároveň sekundárně viktimizují poškozené, když je nutí na vlastní náklady žalovat pachatele trestných činů i v případech, kdy by mohl již trestní soud poškozeným náhradu přiznat," dodala In IUSTITIA.

In IUSTITIA byla založena s cílem zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.