Ředitel ARA ART David Tišer píše Janu Bendigovi kvůli seriálu Ďábelské cikánky: Poskytli jste majoritě produkt naplněný stereotypy a nedali jste k němu žádné vysvětlení

David Tišer (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Ředitel organizace ARA ART David Tišer napsal otevřený dopis zpěváku Janu Bendigovi, který společně se svým manažerem Lukášem Rejmonem čelí kritice kvůli seriálu Ďábelské cikánky. Podle kritiky seriál dehonestuje romskou komunitu, obsahuje pokleslý a vulgární humor. Bendig v reakci na kritiku odmítl jakoukoliv diskuzi před televizními kamerami a ve vyjádření na sociální síti zaútočil kromě jiného na romské organizace a nepřímo i na organizaci ARA ART, pořadatele letošních oslav Mezinárodního dne Romů, v rámci kterých proběhla i diskuze, kde byla kritika seriálu otevřena. Otevřený dopis Davida Tišera zveřejňujeme v plném znění.

Milý Honzo,

musím přiznat, že mě trochu mrzí, že se po docela dlouhé době dostáváme do kontaktu zrovna v takto vyhrocené situaci. Přesto ale považuji za důležité reagovat na několik věcí, které jsi zmínil ve svém vyjádření k aktuální vyhrocené diskuzi, kterou odstartovala veřejná kritika Ďábelských cikánek. Uvědomuji si, že ve tvém textu nezazněl název naší organizace, tedy ARA ART, ale je zřetelné (a koneckonců všimla si toho i Romea.cz), že některé výtky jsou mířeny buďto přímo na nás, na akce, které pořádáme, nebo na lidi se kterými spolupracujeme. Přišlo mi tedy hloupé psát obecnou reakci a raději jsem zvolil tuto osobní, byť veřejnou formu odpovědi.

Oslavy Mezinárodního dne Romů pořádáme již sedmým rokem. Věřím, že to víš, protože jsi na nich sám několikrát vystupoval. Jedná se každoročně o několikadenní akci, která vedle hlavního galavečera zahrnuje i doprovodný program, a tedy každý rok dojde i na nějakou diskuzi na aktuální téma. Letos jsme původně plánovali věnovat jednu z diskuzí tématu Romské kultury v čase. Prostřednictvím Lukáše, tedy tvého manažera, jsem jeho, tebe, nebo někoho jiného z vašeho tvůrčího týmu, k účasti na debatě zval. Bylo totiž jasné, že na téma seriálu Ďábelské cikánky zcela jistě dojde. I to jsem Lukášovi psal a zároveň jsem navrhoval, že můžete do debaty přizvat i další hosty. Lukáš stručně, ale slušně odmítl. Rozhodli jsme se tedy tuto diskuzi nepořádat pro absenci obou názorových stran a oslovili jsme naši partnerskou organizaci Slovo 21, která se dlouhodobě věnuje prezentaci romské kultury v médiích, aby diskuzi v rámci oslav MDR uspořádali oni. Výzvu přijali a jako téma diskuze navrhli téma Kritika romské hudby. Debata se na seriál stočila stejně, protože jeho vyznění a zároveň jeho divácký zásah s tématem bezesporu souvisí.

Píšeš, že seriál se vysílá už 3 roky a veřejnost začal zajímat „najednou teď…“. Ano. Původně se totiž jednalo pouze o amatérskou internetovou legraci určenou primárně Romům. A tak ať jsme si mysleli o úrovni humoru cokoliv, nevznikla žádná potřeba se k tomu veřejně vyjadřovat. Před několika měsíci jste seriál poskytli televizi. Myslím, že každý dospělý člověk, který má veřejný hlas, za něj nese plnou odpovědnost. Vy jste ale poskytli majoritě produkt naplněný stereotypy a nedali jste k němu žádné vysvětlení. Ani jeden z nás asi nevěří, že by většinovému divákovi TV Barrandov mohlo dojít, že když jste v názvu nepoužili „to slovo s K“, tak to přece neznázorňuje „Romáky a naší komunitu“. Navíc mě překvapuje, že když jdeš tzv. s kůži na trh do televize, nepočítáš s veřejnou kritikou.

V jedné věci se ale pravděpodobně shodneme: stejně jako tebe i mě opravdu mrzí vlna absurdní homofobie, která se v rámci diskuze vzedmula. Jakékoliv emoční rozpoložení neomlouvá urážky, zvláště pak ne ty, které se vztahují k něčí odlišnosti, ať už sexuální orientace, barvy pleti, či národnosti. Je třeba připustit, že i ti, kteří opravdu mají co říct, se stále musí učit. A těší mě, že to sami reflektují. Mnohem horší jsou ti, kteří nemají co říct a jen urážejí. Nízká úroveň diskuze pak totiž snižuje závažnost celého tématu.

Zdá se ale, že i tebe zasáhla emoční smršť, která v člověku vyvolává potřebu urážet, nebo alespoň dehonestovat. Jinak si totiž neumím vysvětlit tvoje poznámky na adresu romských organizací, „které ze státního fondu dostávají velké dotace na svoje on-line festivaly (…) které sleduje sto lidí“. Považuji to za to tak hloupé vyjádření, že nemá ani smysl to rozebírat příliš detailně. Přenosy Oslav Mezinárodního dne Romů k dnešnímu dni vidělo 43 tisíc diváků. To je na akci, která je kulturní, nikoliv komerčně zábavná, úctyhodné číslo. Samotnou diskuzi, o které se tu bavíme, viděly bezmála 3 tisíce diváků. Ale to jen pro pořádek. Jinak totiž nejde o lajky a další internetová čísla. Podle nich se nedá hodnotit kvalita uměleckých výkonů, debat či celkového přínosu kultuře. Oba přece víme, že zdaleka největší popularitu zpravidla získávají pořady typu „hvězdná pěchota“.

Závěrem chci říct, že mě těší jak velký hlad po romských tématech se na pozadí téhle diskuze objevil. Ukazuje to, že naše práce má smysl. Rozhodně v ní budeme dál pokračovat.

A budeme rádi za každého, kdo se k našemu úsilí přidá.

Přeju ti vše dobré.

David