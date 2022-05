Ředitel OPU Martin Rozumek: Pokud vláda nezačne řešit situaci romských uprchlíků na Hlavním nádraží, přestaneme tam pomáhat

Martin Rozumek

Situace romských uprchlíků z Ukrajiny se nezlepšila, do stanového městečka odešlo z Hlavního nádraží pouze 17 lidí, v noci z pondělí na úterý spalo na nádraží 450 lidí z toho 250 ve vlaku. Uvedl to v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek. Právě OPU je jedna z organizací, která řeší humanitární katastrofu přímo na nádraží a uvažuje, že zde svou pomoc ukončí.

Ubytování ve stanovém městečku mohou získat uprchlíci z Ukrajiny, kteří čekají na ověření totožnosti. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. V současnosti jich tam je 142, z toho 101 dětí, uvedl dříve ministr vnitra Vít Rakušan.

Není pravda, že by ve stanovém městečku bylo jen 17 uprchlíků. Aktuálně jich zde je už 142, z toho 101 dětí. Cesta z hlavního nádraží sem vede přes KACPU kvůli jejich registraci a zahájení řízení o dočasné ochraně. Zde pak čekají na rozhodnutí. S jejich dopravou pomáhají hasiči. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 16, 2022

"Ta nedůstojná situace pokračuje. A pokud to tak bude dál, tak my z té operace odcházíme a prostě to musíme přehodit na stát, protože nemůže suplovat ministerstvo vnitra," uvedl doslova Martin Rozumek.

Rozumek: "Ta nedůstojná situace pokračuje. A pokud to tak bude dál, tak my z té operace odcházíme a prostě to musíme přehodit na stát, protože nemůže suplovat ministerstvo vnitra."

Nikola Taragoš z organizace Romodrom odhaduje počet romských uprchlíků z Ukrajiny na 2200 až 3000. Shoduje se tak s Martinem Rozumkem, který odhaduje 3000 romských uprchlíků.

Nebýt odmítání ukrajinských Romů, považoval by právník Martin Rozumek aktuální situaci za výborně zvládnutou. I kdyby část ukrajinských Romů přišla jen za vidinou finanční pomoci, právo na zahájení řízení o dočasné ochraně mají stejně jako všichni ostatní uprchlíci. Pořád totiž pocházejí ze země postižené válkou. Uvedl Rozumek v rozhovoru pro server HateFree.cz.

"Zjistili jsme jako organizace přes naše dobrovolníky na nádraží 11 různých situací, ve kterých se romští uprchlíci nacházejí. Z nich bohužel 9 bylo takových, že se nedostávali do řízení o dočasnou ochranu. Je to nejen dvojí občanství, ale také jsou to ti, kteří se registrovali v jiné zemi, lidé bez dokladů nebo v nějaké fázi ztotožnění. Toto šetření trvá až 9 dní, kdy o tyto lidi není postaráno. Často je také úředníky vyžadována taková marginálie jako razítko v dokladu o vstupu do Schengenského prostoru. Nikde jsem nenašel, že by něčím takovým mělo být podmíněno zahájení procedury o dočasné ochraně," uvedl v rozhovoru Rozumek.

Podle Rozumka je důležité více zapojit do hledání ubytování pro romské uprchlíky Správu uprchlických zařízení.

"Správa uprchlických zařízení vlastně víc než 25 let provozuje všechna azylová zařízení v České republice hromadného typu a dělá tu práci velmi dobře, takže si myslím, že ta nedůstojná situace na pražském nádraží vlastně má jediné řešení, a to zapojit správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra, ať prostě ona najde ubytovací kapacity, má na to pracovníky, má na to rozpočet, takže si myslím, že to hromadné ubytování pro osoby, které vlastně nikdo nechce, tak by měla zajistit správa uprchlických zařízení," řekl Martin Rozumek pro Český rozhlas Radiožurnál.

AUDIO