Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová je navržena na státní vyznamenání

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Mezi osobnostmi, které senátoři navrhli prezidentovi republiky na státní vyznamenání, je i ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Medaili za zásluhy pro ni navrhla senátorka Adéla Šípová (nestranná za Pirátskou stranu).

“Chtěla jsem ocenit významnou osobnost, historičku, která se zabývá připomínáním odkazu Romů. Chtěla jsem vyzdvihnout její práci a jsem ráda, že v ČR podobné osobnosti máme,” uvedla senátorka pro Český rozhlas.

“Jsem přesvědčena o tom, že jde o důležitou součást našeho vzdělání. Díky Muzeu romské kultury jsem se například dozvěděla o romských odbojářích, kteří měli významný podíl v naší historii za 2. světové války. Proto jsem ráda, že je tomu věnována pozornost. Svým návrhem na státní vyznamenání jsem chtěla připomenout práci důležitou pro nás pro všechny,” přiblížila rozhlasu Šípová.

PhDr. Jana Horváthová se narodila v Brně, promovala z historie a později z muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Krátce, společně s manželem, který je kardiochirurg, působila v Romské občanské iniciativě v Praze, spoluzakládala Muzeum romské kultury v Brně, kde je od roku 2003 ředitelkou. Pracovala pro Českou televizi jako dramaturgyně, redaktorka, moderátorka a scénáristka.

“Nominace je pro mne obrovským, příjemným překvapením. Kdybych cenu získala, byl by to především úspěch muzea. Za mnou stojí celý tým lidí, kteří jsou autory všech krásných cílů, kterých jsme dosáhli. Určitě by to byla dobrá zpětná vazba pro celé muzeum. Muzeum letos slaví 30 let od svého vzniku, takže ocenění by bylo zároveň i symbolické. Je za námi spousta poctivé práce, pozitivní zpětnou vazbu získáváme už od našich návštěvníků, takto významné ocenění je ovšem velká pocta, které bychom si nesmírně vážili,” reagovala na nominaci pro stejné médium Horváthová.

Senátoři letos na státní vyznamenání navrhli pouze 15 osobností, což je zhruba o polovinu méně než minulý rok. Mezi dalšími nominovanými jsou váleční veteráni včetně generálů Karla Blahny, Karla Lukase a Alexandra Hesse. Nominováni byli také zakladatelé pardubické Aviatické pouti nebo prvorepubliková senátorka Františka Plamínková. Senát bude nominace schvalovat za tři týdny.