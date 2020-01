Řidič srazil na přechodu devítiletého romského chlapce. Místo omluvy mu rasisticky nadával a poté ujel

Kevin s matkou (FOTO: Repro TV Nova)

Policie z České Lípy se zabývá těžko pochopitelným případem, kdy řidič na přechodu srazil devítiletého romského chlapce a místo obavy o jeho zdraví mu začal rasisticky nadávat. Urážky mířil řidič i na matku chlapce, kterou auto těsně minulo. Mladý muž následně ujel a vzápětí projel na červenou nedalekou křižovatku. Muž se poté přihlásil na policii. Hrozí mu až roční vězení. Informoval o tom server TN.cz a Blesk.cz.

Nehodu na křižovatce zachytil kamerový systém. K incidentu došlo v centru České Lípy, kudy vedla paní Gáborová svého syna Kevina do školy. "Naboural mi přímo do nohy. Doteď mě to ještě bolí," popsal pro TN.cz událost sražený chlapec.

"Řekl nám, že jsme zku*vení cikáni," uvedla pro server TN.cz matka chlapce. To potvrzuje i chlapec. "Nadával, že jsme černý mamby a cikánští buz*ranti," popisal řidičova slova zraněný chlapec. Pak řidič z místa odjel.

Otřesená matka nevěděla, co v tu chvíli dělat. Sbíhající se lidé, proto zavolali policii. "Přijela sanitka a vzala nás do nemocnice. Jemu pak bylo špatně, tak ho tam nechali ležet," uvedla pro televizi matka.

Na záběrech je vidět, že řidič ujel pryč a spáchal další přestupek. "Opustil místo dopravní nehody a poté projel na červenou skrz světelnou křižovatku," sdělil televizi Nova Milan Bradáč z českolipského dopravního inspektorátu.

Devatenáctiletý řidič se po čase přihlásil na policejní služebně. „Připustil, že do chlapce na přechodu narazil, ale vinu sváděl na něj. To, že by se vyjadřoval k malému chodci a jeho matce rasisticky, zcela popřel, stejně jako to, že projel křižovatku na červenou,“ uvedla serveru Blesk.cz policejní mluvčí Ivana Baláková.

Záznam z kamery na křižovatce ulic Děčínská a Sokolská řidiče ovšem usvědčí z toho, že ujel z místa nehody, a zřejmě i z jízdy na červenou. Muži by mohl hrozit až jeden rok vězení.