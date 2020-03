PREMIÉRA VIDEA - Roman Horváth: Předpovídali mu dráhu nadějného fotbalisty, dnes je skvělým barberem

Od pěti let let hrál fotbal a to tak dobře, že mu předpovídali nadějnou kariéru, nemoc mu ale ve dvanácti letech změnila život a přivedla ho k jeho druhé vášni.

Dnes se živí jako barber a i v tom je velmi dobrý. Vlastní velká klientela, talent a preciznost z něj dělají žádaného parťáka. Před dvěma lety spojil síly s nově vznikajícím Alessandro Barber shopem v Ostravě. S majitelem Alešem mají stejný pohled nejen na barber služby, ale také na životní styl a přístup ke klientům.

Představujeme vám dvacetiletého Romana Horvátha, kterého si pro spolupráci vybral majitel Alessandro Barber shopu Aleš Němec alias Alessandro. Na Romanovi obdivuje jeho smysl pro preciznost a detail, s jakými na účesech pro muže pracuje. Samozřejmě se mu zamlouvá i to, že Roman měl vlastní klientelu.

Pro ROMEA TV vysvětloval důvod vzniku barber shopu. Stala se mu vážná nehoda, v jejímž důsledku přišel o část nohy. Najednou musel hledat úplně jiný zájem a způsob obživy. Protože žil dlouho v Itálii, jeho dědeček byl holič a on sám k fenoménu barberu tíhl, rozhodl se jít touhle cestou. O Romanovi věděl, stejně tak o jeho talentu. Oslovil ho a sedli si i lidsky. Někde se dokonce jejich životy podobají.

Roman Horváth miloval fotbal, hrál ho od pěti let a všichni věřili v jeho nadějnou fotbalovou kariéru. Když mu ale bylo 12 let, vážně onemocněl a s touhle vášní musel skončit. „Bylo to těžký, nemohl jsem se vůbec namáhat, byl jen doma a přemýšlel, co bude dál,“ vzpomíná po letech Roman. Po chvíli vyrovnávání se s nečekaným verdiktem v sobě objevil talent a zájem další. Tentokrát pro střihy a úpravy vousů.

Už když nastupoval na školu kadeřnického zaměření, budoval si svoji klientelu. „Poprvé jsem ostříhal kamaráda z fotbalu, když mi bylo 15 let. Pamatuji, jak jsem mu strojkem úplně vyholil boky. A postupně přicházeli další a další zájemci a vraceli se.“, říká ve svých dvaceti letech barber, kterého předchází pověst precizního machra s citem pro detail.

A jaký je Romanův sen do budoucna? „Rád bych dělal školení a dál se v tomhle oboru vyvíjel. Inspiraci hledám na sociálních sítích i na ulici. Něco třeba vidím, ale mám potřebu tam dát vlastní otisk a dotáhnout účes nebo zastřihnutí vousů do detailu, myslím, že mě charakterizuje slovo precizní,“ prozrazuje Roman Horváth, jehož portrét vám ROMEA TV právě nabízí.

Námět, rozhovor: Jarmila Balážová

Kamera: Franta Bikár, Tereza Heková, Lukáš Cirok