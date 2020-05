ROMEA: Nová online kampaň DÍKY VÁM pomůže studentům překonat bariéry ve studiu

Setkání romských studentů BARUVAS, které pravidelně pořádá organizace ROMEA (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Nová online kampaň "DÍKY VÁM" umožní lidem podpořit ve vysněném studiu další desítky romských studentů středních a vysokých škol s dobrým prospěchem, kteří se musí potýkat se sociálním vyloučením a ztíženou finanční situací. Organizace ROMEA spustila kampaň nejen jako výzvu pro nové podporovatele stipendijního programu, který každoročně pomáhá šedesátce romských studentů, ale také jako poděkování stávajícím i budoucím dárcům.

"Díky vám pomáháme studentům, kteří by si kvůli špatné sociální situaci nemohli studium dovolit, přesto se snaží získat kvalitní vzdělání na střední nebo vysoké škole, uplatnit se ve svém oboru a jít si za svým snem. Romské studenty a studentky ve vzdělání podporujeme od roku 2016 a řada z nich už úspěšně odmaturovala a byla přijata na vysoké školy. Díky kampani budeme v rozšiřování počtu vzdělaných Romů a Romek pokračovat," říká projektová manažerka stipendijního programu ROMEA Jitka Votavová.

Stipendisté programu organizace ROMEA pochází často z nízkopříjmových rodin a mnozí z nich žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Ekonomické dopady koronavirové krize přitom nejvíce ovlivňují právě rodiny, které žijí na hranici chudoby.

"Pokud se o tom, že se rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými mluvilo před dobou koronavirovou, je tu značné riziko, že rozdíly budou v blízké budoucnosti ještě propastnější. I proto tu chceme být pro studenty, kteří by si mnohdy kvůli sociální situaci studium nemohli dovolit," vysvětluje potřebnost podpůrného stipendijního programu fundraiserka organizace ROMEA Monika Mihaličková.

Kampaň DÍKY VÁM si klade za cíl dofinancovat chybějící část rozpočtu stipendijního programu, který je podporován například dánskou nadací Velux či Nadací Albatros. Do začátku nového školního roku je tak potřeba získat 500 000 Kč. A právě díky pravidelným dárcům získávají realizátoři programu naději na dlouhodobou existenci komplexní stipendijní podpory romských studentů s dobrým prospěchem z nízkopříjmových rodin.

"Jsme vděční za každého nového pravidelného dárce, který studenty bude podporovat dlouhodobě i třeba jen menší částkou. Můžeme tak lépe a udržitelněji pomáhat těm, kteří to potřebují," říká Monika Mihaličková.

Stipendijní program podpořilo mnoho dárců. Mezi nimi například i šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery.

"Jako novinář, který za více než dvacet let praxe potkal mnoho životních příběhů, jsem si odnesl jedno poznání. Lidé se neliší podle nějakých pevně daných kritérií, ale podle toho, jestli dostali či nedostali příležitost. Proto když jsme měli se ženou možnost, neváhali jsme ani chvíli a podpořili romská stipendia. Je to výborný projekt připravený výbornou organizací. Máme radost, že jsme i my mohli trochu pomoci," uvedl Tabery.

Kampaň DÍKY VÁM nemíří ale jen na finanční pomoc od dárců, ale také na možnost podpořit studenty v době karantény a uzavření škol a knihoven formou darování notebooku. Mnoho studentů totiž nemá vlastní počítač nebo se o něj musí dělit se svými sourozenci, kteří mají také množství úkolů.

"Možná se to může zdát neuvěřitelné, ale stále je řada rodin, které si nemohou nákup počítače dovolit, aniž by to ohrozilo zaplacení nájmu nebo zajištění základních potřeb. Z tohoto důvodu bychom rádi vyzvali ty, kteří mohou postrádat i třeba starší už nepoužívaný, ale funkční, notebook, ozvali se nám na dary@romea.cz a prostřednictvím nás ho poskytli studentovi či studentce, kterým tím výrazně ulehčí přípravu do školy," říká fundraiserka Monika Mihaličková.

Stipendijní program organizace ROMEA usiluje od roku 2016 o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit. ROMEA se tím snaží o zvyšování důvěry mladých romských osobností ve vlastní schopnosti a o zapojení Romů do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností.