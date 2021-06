ZÁZNAM: Smuteční setkání v Teplicích přerostlo v protest! Pochodující dav museli zastavit u policejní stanice těžkooděnci

V Teplicích se v sobotu od 14 hodin konalo smuteční setkání na památku Stanislava Tomáše, který zemřel minulou sobotu 19. června po policejním zákroku. Na místě se sešly stovky lidí a smuteční shromáždění později přerostlo v protest proti policejní brutalitě. Nejdříve na místě zákroku proti Tomášovi zaznívaly projevy, ve kterých řečníci požadovali řádné vyšetření zákroku. Kolem 15:45 bylo shromáždění ukončeno, ale dav se vydal na pochod Teplicemi, kde ho zastavili těžkooděnci.

Lidé, kteří se sešli v Teplicích, dávali hlasitě najevo, že policejní zákrok byl chybný. U megafonu se nejdříve střídali různí řečníci, mezi nimi i kněz, který pronesl modlitbu za zemřelého.

Následně však smuteční shromáždění přerostlo v protest a organizátoři se spolku Konexe přestali mít na shromážděním kontrolu. Dav se vydal na pochod městem. Cílem byla nejbližší policejní stanice, kde chtěli účastníci položit svíčky. U policejní stanice v ulici Husitská dav zastavili těžkooděnci. Zaznívali hesla "Stop rasismu", "policejní vrazi", "chceme vědět pravdu", a další.

V 16:08 se dav otočil a zamířil zpět na původní místo shromáždění. Navíc začalo hustě pršet. Déšť tak zřejmě zabránil eskalaci celé akce. Podle policejního mluvčího Daniela Vítka demonstranti uposlechli výzvu policie, aby se rozešli.

"Ztratili jsme nad tím kontrolu," řekl ČTK Miroslav Brož. "My jsme tady chtěli udělat pietní náboženské shromáždění a de facto je tady místo toho nějaká politická demonstrace," dodal potom, co se dav vydal na pochod Brož. Na dotaz ČTK doplnil, že dění na místě oznámil policii. Na vině je podle něj ozvučení, které vypovědělo službu. "Tím jsme ztratili kontrolu nad demonstrací, protože ty jiné skupiny tady mají megafony, takže kdo má megafon, to je řečník," řekl Brož. "Demonstraci řídí nám neznámí lidé," dodal Brož z organizace Konexe.

Jak již zpravodajský server Romea.cz informoval již před shromážděním na stejné místo zvali účastníky i další uskupení. Jedním z nich byl i populární hudebník Bertík Girga nebo Marco Cavali, zakladatel nově vznikající politické strany Roma Luma. Právě Girga celé shromáždění zahájil, nicméně celou akci stále moderoval i Jozef Miker z organizace Konexe.

Policie shromáždění od začátku monitorovala, k místu konání kvůli bezpečnosti uzavřela příjezdové cesty, řekl v průběhu akce ČTK regionální policejní mluvčí Daniel Vítek.