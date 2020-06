ROMEA TV EXKLUZIVNĚ: Vítězný tým architektů popisuje budoucí podobu nového památníku v Letech u Písku, dominuje mu obrovský kruh v místě tábora

Zástupci vítězných firem krajinářsko-architektonické soutěže na nový památník v Letech u Písku Atelier Terra Florida a Atelier Světlík dnes podrobně popsali pro ROMEA TV návrh budoucího památníku v Letech u Písku.

"Záleželo nám na každém jednotlivém člověku, který táborem prošel. Chtěli jsme zaznamenat každé jméno," uvedla pro ROMEA TV Lucie Vogelová z Ateliéru Terra Florida.

V budově budoucího památníku budou umístěny informace o historii tábora a také předměty, které byly nalezeny během archeologických průzkumů v minulých letech. Nebude chybět ani předválečná historie Romů, kteří byli v koncentračním táboře vězněni.

"Celá kauza tábora v Letech u Písku, která probíhala ve veřejných médiích pro nás byla silným motorem a my sami jsme chtěli zapojením do soutěže vyjádřit i lítost nad tím, co se v letském táboře stalo. Chtěli jsme vyjádřit i svůj názor, že se to nesmí nikdy opakovat," řekl pro ROMEA TV Jan Světlík z Ateliéru Světlík.

"Součástí našeho projektu je prázdný kruh o průměru 160 metrů, ve kterém je umístěn územně celý tábor a když tam dojdete, tak si uvědomíte, jak tábor byl velký a kolik tam vlastně muselo být uvězněno lidi. Každých 30 centimetrů v kruhu je umístěn v cestě pásek se jménem vězně a to je podle mě ten památník, ta pieta," dodal pro ROMEA TV architekt Jan Sulzer z Ateliéru Terra Florida.

Vítěze soutěže na podobu památníku Lety - Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách dnes slavnostně v zaplněné Konírně Nosticova palác v Praze představilo Muzeum romské kultury. Porota vítěze vybrala ze sedmi finalistů. Muzeum chce památník otevřít v roce 2023.

