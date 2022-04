Romka prchající z jihovýchodní Ukrajiny: Putin nás zabíjí! Přes 30 romských uprchlíků ze Záporoží míří přes Prahu do německých Brém

Skupina Romů ze Záporoží mířící přes Prahu do německých Brém - 24. 4. 2022 (FOTO: Richard Samko)

Přes 30 romských uprchlíků z ukrajinského Záporoží, které je pod přímým útokem ruských okupačních vojsk, dorazilo dnes dopoledne do Prahy. Evakuační autobus do německých Brém pro ně zorganizovaly dvě mladé Romky z Ukrajiny, které uprchly před válkou do Maďarska - Oleksandra Koriak a Anzhelika Bielova. Jídlo a ubytování na jednodenní přestávku v Praze pak zajistila organizace Konexe, která romské aktivistky také propojila s romskou organizací v Německu.

"Situace v Záporožské oblasti je hrozná. Putin nás zabíjí," řekla pro zpravodajský server Romea.cz jedna z Romek, která dnes dorazila do pražského kostela u Salvátora, kde jim organizace Konexe zajistila místo na odpočinek.

“Oslovila nás ukrajinská romská aktivistka Oleksandra Koriak s plánem, na zorganizování záchranného autobusu, který z Ukrajiny přiveze do bezpečí v Evropské unii Romy z regionu jihovýchodní Ukrajiny, což je oblast těžkých bojů. Samozřejmě jsme souhlasili a udělali to, co umíme," uvedl pro Romea.cz Miroslav Brož z organizace Konexe.

"Skrze naše německé kamarády jsme pro romské uprchlíky pomohli najít ubytování v Brémách. Nabídli jsme také, že uprchlíci si mohou během dlouhé cesty odpočinout v Praze. Najít pro takovou větší skupinu ubytování na jednu noc v Praze, bylo náročnější než jsme předpokládali a chtěl bych poděkovat všem, kteří s tím pomohli," dodal Brož.

"Protože jsme také Romky, tak víme, že Romové stále čelí diskriminaci. Bylo nám jasné, že se Romové kvůli válce stanou ještě více zranitelnou skupinou než ostatní uprchlíci. Proto jsme se rozhodli zorganizovat evakuační autobus," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Oleksandra Koriak.

"Když začala válka, začali jsme shánět peníze, abychom mohli Romům poskytnout humanitární pomoc. Pomáháme lidem na jihovýchodě Ukrajiny, v Dnětropetrvosku a Záporožském regionu," dodal Anzhelika Bielova.

Obě mladé Romky uprchly, jako celá řada dalších Ukrajinců před ruským terorem, už 27. ledna. Nyní se na Ukrajiny vrátily, aby pomohly uprchnout dalším Romům, kteří doposud váhali a nechtěli opustit své domy a rodiny.

"Naše rodina žije v Záporoží přes70 let. Všichni jsme se měli dobře. Máme svoje domy a také podnikáme. V našich obchodech jsme nechali zboží. Všechno jsme opustili a nechali tam. Možná nám domy zničí, ale kdo ví. Dá Bůh a vrátíme se domů," řekla s nadějí v hlase jedna z prchajících Romek.

Organizace Konexe už pomohla několika stovkám romských uprchlíků z Ukrajiny s odjezdem do zahraničí. Podle Miroslava Brože trpí Romové v ČR diskriminací a rasismem, a proto je pro ně lepší odcestovat do Německa, Norska anebo Irska.

„Od začátku války prchajícím Romům poskytujeme poradenství. Podle svého svědomí a vědomostí a zároveň s bolestí a hanbou v srdci, jim říkáme, že Česká republika je nevhodnou cílovou zemí pro Romské uprchlíky. Otevřeně přiznáváme, že jsme země s velmi vysokou mírou anticikanismu a že česká společnost nepřijala a nedokázala integrovat ani Romy s českým občanstvím, kteří tu žijí od války. Že i pro české Romy, je téměř neřešitelný problém najít důstojné bydlení, za normální cenu, mimo ghetto. O tom, že čelí diskriminaci nebo segregaci v téměř každé oblasti života," uvedl Miroslav Brož.

"Doporučujeme jim, aby bezpečné útočiště hledali v zemi, kde nebudou denně muset čelit anticikanismu, kde budou mít lepší možnosti pro vzdělávání svých dětí, nebudou čelit z důvodu své etnicity, tak masivní diskriminaci na trhu s bydlením a podobně. Prostě si myslíme, že uprchlíkům bude lépe v sociálních bytech v Brémách, než za ostnatými dráty detenčních táborů Vyšní Lhoty a Bělá Jezová,“ uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Miroslav Brož.