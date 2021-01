Romové a očkování proti onemocnění COVID-19. Kdo si nechá dát vakcínu a kdo ne?

Vakcína proti onemocnění COVID-19 od firmy Pfizer-BioNTech (FOTO: Wikimedia Commons, U.S. Secretary of Defense)

Registrace na očkování proti onemocnění COVID-19 pro občany starší 80 let začalo v pátek 15. ledna a její začátek provázely potíže, protože systém nestíhal pod návalem zájemců o vakcínu. Podle údajů státního týmu tzv. Chytré karantény se k pondělní 13. hodině zatím zaregistrovala téměř polovina seniorů nad 80 let, kteří nežijí v domovech seniorů. Další skupiny se budou moci registrovat později. Bouřlivá diskuze o tom, zda se nechat očkovat nebo ne však nadále probíhá a je provázena celou řadou dezinformací. Server Romea.cz se snažil zjistit, jaký názor na očkování mají Romové. Proč právě v této chvíli někteří Romové podléhají dezinformacím na internetu?

Dezinformace drtivě ovlivňují názor Romů na očkování

Podle Cyrila Kokyho, který kandidoval za Pirátskou stranu do Senátu a usiluje i o kandidaturu do Poslanecké sněmovny, neexistuje zatím jiná možnost, jak zastavit pandemii než očkování. "Nikdo zatím jinou možnost nežli očkování na covid nenašel. Moje manželka coby zdravotní sestra se již nechala naočkovat a já se nechám taky. Očkování je příležitost jak navrátit naše životy do normálních kolejí," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Cyril Koky.

Michal Miko: "Já se očkovat určitě půjdu, považuji to za racionální záležitost. Nechám se očkovat, abych mohl svobodně žít.

S ním souhlasí i ředitel organizace RomanoNet Michal Miko. "Já se očkovat určitě půjdu, považuji to za racionální záležitost. Je to jako každé jiné očkování, které jsem prodělal v dětství anebo v dospělosti. Nechám se očkovat, abych mohl svobodně žít a existovat ve světě a nemít strach z toho, že se nakazím a pak nakazím další lidi okolo sebe," dodal pro Romea.cz Miko a připomněl, že podle zatím dostupných statistik se projevilo pouze 70 případů ze 105 tisíc naočkovaných, kteří měli slabé nežádoucí účinky typu zarudnutí kůže a jiné.

Miko si uvědomuje, že celá řada Romů je proti očkování a velký vliv na to podle něj mají sociální sítě. "Vadí mi, jak někteří lidé věří hoaxům a dalším nepravdám na internetu, spojuji si to s e-gramotností, která bohužel chybí - neříkám, že všichni musí být experty na komunikaci online, ale vždy si zdroj, ze kterého informace čerpám, ověřím, a pak si utvořím svůj názor. Bohužel na facebooku a dalších sociálních sítích jsme svědky úplného šílenství, fanatismu, hádek a jiných zážitků," uvedl Michal Miko, ředitel organizace RomanoNet.

Zděšen z toho, co někteří Romové sdílí na facebooku, je také Cyril Koky. "Místo toho, aby lidé naslouchali skutečným odborníkům, tak sdílejí různé hoaxy a lži. Jsem skutečně zděšen z toho, co se dneska na facebooku děje," řekl pro Romea.cz.

Gineli a anketa mezi Romy: V anketě převládá názor, že očkování je důležité

Michal Miko inicioval natočení ankety mezi známějšími Romy na téma očkování proti koronaviru. Anketu natočil youtubový kanál Gineli a zveřejnil odpovědi od 14 respondentů, u kterých převládl názor nechat se očkovat.

VIDEO

Například populární zpěvačka Gitana je jednoznačně pro očkování a sama se očkovat nechá. "Žijeme ve velmi těžké době, kdy se lidé potýkají buď s nemocí nebo s finanční krizí. Zjistěte si pravdu o očkování, na internetu je celá řada hoaxů a lží. Hned, jak na mě přijde řada, nechám se očkovat," uvedla Gitana a dodala i důvod: "Tam, kde končí vaše svoboda, začíná moje. Buďte lidmi."

Gitana: "Zjistěte si pravdu o očkování, na internetu je celá řada hoaxů a lží. Hned, jak na mě přijde řada, nechám se očkovat.

Stejný názor má i režisérka Markéta Nešlehová. "Nechám se očkovat hned, jak to půjde. Očkování nám dá návrat svobod, možnost se setkávat s přáteli, budeme moci cestovat, vrátíme s k normálnímu životu," řekla Nešlehová.

Jednoznačný názor má i Jan Kandráč, saxofonista skupiny Gypsy Mercedes. "Bojuji za to, aby se nejen Romové očkovat nechali. Žádné jiné řešení není. Pokud se chcete vrátit do normálního stavu, tak se nechte očkovat. Nevěřte bludům proruské propagandy," vzkázal Kandráč.

Podobně uvažuje i hudebník a zpěvák Vladko Pompa, který si myslí, že očkování je jediná možnost. "Věřím v moderní zdravotnictví, nenechte se oklamat fake news," řekl Pompa. Pro očkování je i muzikant Ladislav Bílý a poslanec slovenského parlamentu Peter Pollák, ml. "Moje rodina i já se necháme očkovat, bez toho nebudeme moct fungovat," řekl Bílý.

Zpěvák Bartoloměj Girga chápe, že lidé mají strach z nové vakcíny, ale na druhou stranu si myslí, že vakcína je zřejmě jediná záchrana.

Opačný názor vyjádřil například hudebník Milan Dančo, který si myslí, že je moc brzy na to hodnotit, zda vakcína nemá vedlejší účinky. "Pokud to nebude povinné, pokud nebudu nucený, tak se očkovat nenechám," uvedl ve videu Dančo.

Stejné obavy má i další hudebník Milan Kroka. "Vakcínu neznám, není dostatečně otestována a bojím se následků," uvedl Kroka.

Patrik Nistor, hudebník z Remix Bangu upozorňuje, že vakcína byla vyvinutá příliš rychle, ale že stejně dojde k tomu, že lidé budou donuceni se nechat naočkovat. Jan Surmaj Sivák si rovněž myslí, že se budou muset naočkovat, že budou donuceni. Textař Pavel Botoš upozornil na rychlý vývoj vakcíny, ke které nemá důvěru, takže se zatím očkovat nenechá, ale do budoucna to nevylučuje.

Romové ze sociálně vyloučených lokalit: Převládá negativní postoj k očkování

Jak se staví Romové a Romky k očkování v sociálně vyloučených lokalitách popsal pro server Romea.cz Nikola Taragoš, ředitel organizace Romodrom.

"Podle informací od našich terénních pracovníků panuje v sociálně vyloučených lokalitách nedůvěra k očkování. Lidé jsou velmi často ovlivněni dezinformacemi, navíc se tam velmi často objevuje informace, že očkování je placené, což je nesmysl. Odhaduji, že kolem 70 procent je proti očkování a 30 procent pro," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Nikola Taragoš.

Negativní postoje k očkování popsal ve své reportáži z Ostravy zpravodajský server CNN Prima News. "Vakcínu odmítám, chtějí nás zlikvidovat. Babiš lže, očkoval se jen jako, jehla nebyla vidět. Vláda chce, aby lidi poumírali," takové reakce zaznamenal reportér CNN Prima NEWS Iva Motýl.

Romové oslovení redaktorem opakovali názory protivakcinačních aktivistů, že koronavirus je nesmysl, že to je jen obyčejná chřipka nebo, že jde o spiknutí vedoucí k řízenému snížení populace na Zemi. Romové v Ostravě také uváděli, že Andrej Babiš se nenechal očkovat a vše bylo jen nahrané pro média. Zazněly i zcela absurdní konspirační názory, že vakcinace je ve skutečnosti čipování obyvatel.

Kumar Vishwanathan věří, že i Romové nakonec očkování přijmou a vakcínu si nechá píchnout asi sedmdesát procent romské populace, stejně jako tomu bude u majority. "Pořád jsem ale Ind, nikoliv Rom, proto k očkování mohu přimět maximálně jednotlivce. Pokud někdo může přesvědčit většinu Romů, tak jedině osobnost z jejich komunity. Na nikoho jiného nedají,“ řekl pro CNN prima News Vishwanathan, ředitel organizace Vzájemné soužití.

Podle CNN Prima News Romy oslovené v Ostravě nepřesvědčilo ani video olašského Roma Josefa Stojky, který skončil s koronavirem v nemocnici a přímo z lůžka už nahrál na facebook několik videí.

Sociální sítě organizace ROMEA: Na Facebooku převládá negativní postoj k očkování, na Instagramu pozitivní

Zpravodajský server Romea.cz zjišťoval názor uživatelů Facebooku a Instagramu, kteří sledují sociální sítě organizace ROMEA.

Na sociální síti Facebook, kde má ROMEA téměř 44 tisíc sledujících, hlasovalo v anketě přes 400 uživatelů a 66 procent vyjádřilo názor, že se nenechá očkovat. 34 procent se pak naočkovat nechá.

Na Instagramu, kde jsou především mladší uživatelé internetu, byl poměr opačný. Tam má ROMEA téměř 2500 sledujících a v anketě hlasovala téměř stovka. Téměř 60 procent uživatelů se podle ankety nechá naočkovat, zbytek nikoliv.

Ostatně rozdílné názory na očkování panují v celé České republice. Podle prosincového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas odmítlo vakcinaci 47 procent dotázaných. Naopak 40 procent lidí by se očkovat nechalo. Zbytek neví.

Očkování proti onemocnění COVID-19 nejvíce odmítají voliči SPD (81%), největšími zastánci jsou naopak příznivci sociálních demokratů, očkovat by se nechalo 51 procent z nich. Vstřícnější k vakcíně jsou podle průzkumu muži a vstřícnost k vakcíně také roste s výší dosaženého vzdělání. Tato zjištění se zřejmě shodují i s výsledkem ankety mezi sledujícími organizace ROMEA na Instagramu, kde jsou z velké části romští studenti, které organizace ROMEA podporuje v jejich vzdělávání.

Odpůrci očkování: Vakcína byla vyvinuta příliš rychle

Zpravodajský server Romea.cz již v několika článcích upozornil na nejčastější mýty nebo dezinformace souvisejí s onemocnění COVID-19 nebo přímo s očkováním. Velmi často odpůrci vakcíny, Romové, ale nejen oni, opakují, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle. Na tuto otázku na svém webu odpovídá Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL).

"Věda prošla v posledních letech obrovským vývojem a máme k dispozici možnosti, které tu donedávna nebyly. Výzkum koronavirů trvá již mnoho let, včetně vývoje vakcín (SARS, MERS) - leccos bylo z předchozího výzkumu využito. Samotné principy vyvíjených vakcín nejsou nijak zásadně nové, buď se používají už u jiných vakcín (vektorové vakcíny) nebo se stejný princip používá již ve vyvíjených lécích pro léčbu řady onemocnění (mRNA vakcíny). Rychlý vývoj vakcíny tedy navazoval na detailní znalost základních obecných komponent. Díky tomu bylo možné vakcínu „zkompletovat“ v relativně krátkém čase insercí pro COVID-19 specifických genových molekul," uvádí SUKL na webu a upozorňuje, že další faktor ovlivňující rychlý vývoj COVID-19 vakcíny je vážnost celospolečenského dopadu COVID-19 na život lidí po celém světě.

"Na rozdíl od ostatních vakcín byl vývoj dostatečně financován, probíhal v úzkém kontaktu s regulačními autoritami, které poskytovaly řadu vědeckých odborných stanovisek nejen k výrobě vakcín, ale i k provádění klinických studií. Registrační proces byl z pozice regulačních autorit zkrácen, co se týče administrativních kroků, na minimum," dodává SUKL.

Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 105 167 lidí. Ministerstvo zdravotnictví data o očkovaných zveřejňuje jednou týdně ve čtvrtek. Při očkování proti koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který naočkoval více než 25 procent obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naočkovalo přes 2,5 procenta populace, následuje Malta a Slovinsko.