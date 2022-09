Romové a Vandas. V Bílině se objevily falešné předvolební letáky urážející Romy. Případ začala řešit policie

Předvolební leták v Bílině (2022) a Tomáš Vandas (koláž: Romea.cz)

V Bílině se ve schránkách některých obyvatel objevily falešné předvolební letáky. Píše se v nich, že lidé nemají volit Tomáše Vandase a jeho uskupení s názvem Čistá a bezpečná Bílina, protože když uspěje bude chtít vyhnat z města Romy a sebere jim sociální dávky a Romové tak nebudou moci dále žít pohodlný život bez práce. Falešný leták končí podpisem "Vaši bílinští Romové." Letákem se již začala zabývat policie.

"Nevolte Vandase! Nevolte tedy čistou a bezpečnou Bílinu," píše se na letáku, kde je dále uvedeno: "Máme strach, že uspějí a budou nás chtít vyhnat z města, zavést pořádek a sebrat nám sociální dávky. (...) Chceme dál žít v pohodě, bez práce a vedle vás!"

Leták se objevil na sociálních sítích, ale také ve schránkách některých obyvatel Bíliny společně s hlasovacími lístky do nadcházejících komunálních voleb.

"Leták roznáší poštovní doručovatelka v Bílině společně s volebními lístky," napsal na sociální síť Facebook Marcel Packert u fotografie letáku. To potvrdil v následném živém vysílání na Facebooku i bílinský barber Emil Karička.

Romové a další lidé z Bíliny jsou přesvědčeni, že za falešným a urážejícím letákem stojí sám Vandas a jde o jeho předvolební kampaň.

"Vůbec nevím, o co se jedná. Jestli "celá řada lidí" tvrdí, že to je moje práce, tak mají jistě důkaz, kterým to doloží. Upřímně, na takové hovadiny nemám čas. A už mě neobtěžujte," odpověděl na dotaz zpravodajského serveru Romea.cz vůdce Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas, který v Bílině kandiduje za uskupení Čistá a bezpečná Bílina.

Podle právníků se autor a šiřitel letáku mohl dopustit trestného činu.

"Zjevně jde o plakát, který nevytvořili bílinští Romové, ale někdo v rámci politické předvolební kampaně. Je to plakát, který je štvavý, podněcující k národnostní nevraživosti a je na místě prověřit, zda se prozatím neznámý pachatel nedopustil trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Klára Kalibová, právnička z organizace In IUSTITIA.

Zpravodajský server Romea.cz oslovil policii, zda se tímto letákem zabývá nebo bude zabývat.

"Výskyt tohoto letáku jsme zaznamenali na sociálních sítích a případem se již zabýváme, žádný případ, kdy by byl někomu fyzicky předán, zatím neevidujeme. Veškeré okolnosti, které s případem souvisí, jsou nyní předmětem šetření," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz policejní mluvčí Daniel Vítek.

Protiromské útoky v době předvolebních kampaní se objevují velmi často. V roce 2018 například Sdružení Mostečané Mostu vyvěsilo billboardy s hesly "Vystavíme vesnici pro lůzu" nebo "Nepřizpůsobivé není třeba řešit, ale vyřešit". Hnutí Otevřená radnice Most pak zveřejnilo leták s heslem „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí“ a přidalo slogan Nulová tolerance nepřizpůsobivým.