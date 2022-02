Romové nemají zdarma MHD, vstup na koupaliště ani cestu taxíkem. Most vyvrací nesmysly šířící se po sociálních sítích

Ilustrační foto (FOTO: ŠJů, wikimedia commons)

Po internetu se v poslední době opět šíří několik let starý hoax, ve kterém se tvrdí, že Romové v Mostě mají zadarmo městskou hromadnou dopravu, vstup na koupaliště a město za ně platí cesty taxíkem. Informace, které se objevují v e-mailech, jsou nejen lživé, ale navíc podle magistrátu města Most velmi nebezpečné, protože přispívají k eskalaci sociálního napětí v naší společnosti.

"Žádná speciální dávka na proplácení vstupného na koupaliště či placení taxi není. Úlevy v městské hromadné dopravě mají v Mostě děti do 15 let a senioři od 65 let, jsou tedy určeny věkem, žádným jiným měřítkem. Město Most navíc od ledna 2012 už ani nevyplácí sociální dávky, protože v rámci reorganizace veřejné správy byla tato činnost převedena na úřady práce," uvedl k tomu primátor statutárního města Mostu Jan Paparega s tím, že stejně tak nekupuje město nikomu lednice či pračky.

"Lidé si tyto e-maily mezi sebou přeposílají, sdílejí a řada z nich jim bohužel i věří," dodává město Most v tiskové zprávě.

Není to porpvé, kdy se podobné nesmysly na sociálních sítích šíří. Podobné hoaxy se šíří již řadu let. V roce 2019 se dezinformace šířila také na severu Čech, konkrétně v Ústí nad Labem. V roce 2014 technické služby Most vyvracely, že mají Romové vstup zdarma na koupaliště. Stejná fáma se šířila už v roce 2010 v Havířově.