RomPraha: Politici nepřicházejí se smysluplným řešením situace uprchlíků na Hlavním nádraží, odmítáme represe ze strany policie

Romští uprchlíci z Ukrajiny na pražském Hlavním nádraží (ILUSTRAČNÍ FOTO: Lukáš Cirok)

V úterý 31. května skončila humanitární pomoc pro uprchlíky na hlavním nádraží v Praze. Převážně romské ženy s dětmi tam už nebudou podle dřívějších vyjádření magistrátu a vlády dále přespávat. Přibližně 150 by se mělo přesunout do uprchlického stanového tábora do Malešic. Svou činnost na Hlavním nádraží ukončila i organizace RomPraha, která s vývojem situace nesouhlasí.

"Mrzí nás, že s námi politici z Magistrátu hlavního města Prahy nevyjednávají a nepřicházejí se smysluplnými návrhy pro řešení situace na Hlavním nádraží. Odmítáme jakékoliv represe ze strany Policie a Ministerstva vnitra," uvedli pro zpravodajský server Romea.cz představitelé z organizace RomPraha v prohlášení, které zveřejňujeme v plném znění