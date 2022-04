Romská rodina prchající z Ukrajiny: V ČR nás odmítli zaregistrovat. Tvrdili, že pro nás nemají žádné bydlení a poslali nás do Německa

Romská rodina prchající z Ukrajiny 13. 4. 2022 na Hlavním nádraží v Praze (FOTO: Richard Samko)

Romští uprchlíci z Ukrajiny se setkávají v České republice stále s častějšími problémy. I když se úřadům za výrazné pomoci neziskových organizací podařilo ubytovat již několik stovek Romů, pro další příchozí už ubytování chybí a někteří Romové narážejí na předsudky a diskriminaci. Bydlení obdobné jako je nabízené pro neromské Ukrajince je pro ně v tuto chvíli prakticky nedostupné. Úřady některé z nich posílají z České republiky pryč.

"Chtěli jsme tady zůstat, ale řekli nám, že pro nás nemají bydlení a poslali nás do Německa," řekla zpravodajskému serveru Romea.cz jedna z Romek, která utíká před ruskou agresí z manželem a pěti dětmi. "Máme nemocné dítě, ale nikdo nám nepomohl," dodává ve vagonu na Hlavním nádraží v Praze.

Tato rodina není jediná. Na Hlavním nádraží dnes bylo kolem stovky Romů, především žen a dětí, pro které najít ubytování je téměř nemožné.

Tiskový mluvčí pražských hasičů Martin Kavka však tvrdí, že se od začátku uprchlické vlny podařilo najít ubytování pro 300 Romů. Důvodem, proč se pro Romy nedaří v současné době najít ubytování, je podle Kavky to, že chtějí být velké skupiny pohromadě.

"Romové mají trošku specifické požadavky, chtějí být pospolu a ve velkých počtech, třeba 30 až 50 lidí. Snažíme se hledat ubytování pro každého, ať už to jsou specifické skupiny lidí nebo invalidé, či chovatelé domácích mazlíčků. Reagujeme na nabídky, které máme de facto celorepublikové a ty se snažíme naplnit. A ve chvíli, kdy je to ubytování už opravdu zaplněné a nemůžeme najednou umístit 30 až 50 lidí, tak v tom případě pro ně musíme hledat náhradní řešení," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Martin Kavka.

"Máme možnost ubytovat 5-6 lidí, je to opravdu po jednotkách, a jestliže oni chtějí specifické ubytování pro padesát lidí a my jim ho nemůžeme nabídnout, tak musíme doporučit jinou destinaci, kde třeba ta možnost je. A já vím, že ten případ Romů byl, že odjeli do Německa, takže pravděpodobně se pro ně našlo ubytování tam," dodal pro Romea.cz tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Martin Kavka.

"Vidím rozdíly v poskytování informací i v chování vůči romským a neromským uprchlíkům," uvedl však pro zpravodajský server Romea.cz pod slibem zachování anonymity člověk obeznámený se situací. "Romští uprchlíci se nedozvědí, že mohou zůstat v České republice, že mohou získat vízum. Rovnou je lifrují jinam," popisuje odmítání romských uprchlíků jako běžnou praxi a nejen jednotlivý exces zdroj serveru Romea.cz.

Vláda dnes schválila strategické priority pro řešení uprchlické vlny a zřídila funkci národního koordinátora. Dočasně jím bude vicepremiér Vít Rakušan (STAN). V kapitole Ubytování a bydlení však situaci Romů, kteří naráží na diskriminaci v oblasti ubytování nijak strategicky neřeší.

Romové prchající před válkou na Ukrajině 13. 4. 2022 před Hlavním nádraží v Praze (FOTO: Richard Samko)