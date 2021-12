Romské děti v Krumlově poděkovaly zdravotníkům za jejich péči o covid pacienty

Soubor Držme spolu za jeden provaz (FOTO: Facebook Držme spolu za jeden provaz)

Romský dětský taneční a pěvecký soubor Držme spolu za jeden provaz uspořádal v Českém Krumlově benefiční koncert pro tamní nemocnici jako poděkování v současné nelehké době pandemie onemocnění COVID-19. Informoval o tom server Aktuálně.cz.

"Děti chtěly poděkovat lékařům za jejich péči o covid pacienty," uvedl pro Akuálně.cz zakladatel souboru Robert Kotlár. "Jednoho dne jsem přišel na zkoušku, kde jsme zpívali, ale dětem to nějak nešlo. Ptal jsem se jich, co se stalo, jestli nemají nějaký průšvih. Říkaly, že ne. Nakonec jsem z nich dostal, že by chtěly poděkovat zdravotníkům za to, jak se během covidu starají o lidi," dodal Kotlár.

Během dvou týdnů sbor nacvičil hodinu a půl dlouhé vystoupení a deset romských dětí ve věku od devíti do 21 let zdravotníkům zatančilo, zazpívalo a zahrálo divadelní představení.

"Mám z toho velkou radost. Nešlo o objem finančního příspěvku, ale o to, že měli vůbec zájem o to nám pomoci. Na koncertě jsem byl i s rodinou a bylo to moc příjemné. Velmi se mi to líbilo a kolegy to také potěšilo," řekl podle Aktuálně.cz ředitel nemocnice v Českém Krumlově Vojtěch Remeň.

Vedoucí sboru Kotlár dříve pracoval jako údržbář a hrál závodně hokej, nyní je však kvůli selhání ledvin v invalidním důchodu. Před sedmnácti lety založil občanské sdružení Jiná cesta, které zajišťovalo pro děti zájmové kroužky.