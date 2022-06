Romské osobnosti kritizují ombudsmana Stanislava Křečka. Situací by se podle nich měla zabývat Poslanecká sněmovna

Stanislav Křeček (FOTO: David Sedlecký. Wikimedia Commons)

Romské osobností, které oslovil zpravodajský server Romea.cz, odsuzují jednání veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, který dnes odebral veškerou agendu své zástupkyni Monice Šimůnkové. Podle některých by měla zasáhnou Poslanecká sněmovna a jednání ombudsmana se zabývat. Shodují se na tom., že by Stanislav Křeček měl ve své funkci skončit.

Cyril Koky: Poslanecká sněmovna musí zasáhnout

"Zákonodárci by se měli vzniklou situaci na úřadě Veřejného ochránce práv začít intenzivně zabývat. Není možné, aby tímto způsobem byla zástupkyně veřejného ochránce práv odstavena a zbavena svěřené agendy. Ukazuje se, že volba Stanislava Křečka byla velkou chybou. Poslanecká sněmovna musí zasáhnout," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Cyril Koky, koordinátor pro romské záležitosti a integrace cizinců na krajském úřadě Středočeského kraje.

Karel Karika: "Odebráním agendy jen potvrdil jeho naprosté selhání ve své funkci ombudsmana, kterou nezvládá a svými postoji to neustále potvrzuje

Podobně se vyjádřila i komunitní pracovnice z organizace IQ Roma servis Alena Gronzíková. "Za mě je odebrání agendy Šimůnkové zcela neodůvodněné a doufám, že za tento krok ponese následky a sněmovna dospěje k jeho odvolání. Ačkoliv má pan Křeček mnoho obhájců, můj ombudsman to rozhodně není a vůči Monice Šimůnkové, která se lidskoprávní agendě věnuje nadmíru zodpovědně a kompetentně se zachoval hnusně a neprofesionálně," uvedla Gronzíková.

"K panu Křečkovi jsem se již mnohokrát nechvalně vyjadřoval a je zřejmé, že po kritice v senátu to jako chlap neustál. Odebráním agendy zástupkyni ombudsmana Monice Šimůnkové jen potvrdil jeho naprosté selhání ve své funkci ombudsmana, kterou nezvládá a svými postoji to neustále potvrzuje," řekl pro Romea.cz Karel Karika, předseda Československé romské unie.

Jako mstu považuje odebrání agendy Monice Šimůnkové pedagog Marián Dancso, který s krokem ombudsmana Křečka nesouhlasí. "Pan Křeček během svého působení ve funkci veřejného ochránce udělal maximum pro znevážení tohoto úřadu. Svojí interpretací dlouhodobě rozděluje společnost, podněcuje k rasové nesnášenlivosti a xenofobii, na což ho upozornil i Senát Parlamentu ČR. Osobně se divím, že pan Křeček ještě neodstoupil, ale pevně věřím, že v sobě najde sílu a co nejdříve tak učiní," řekl Marián Dancso.

Jarmila Balážová: Neprofesionální a šikanózní chování

Podle novinářky Jarmily Balážové odebrání veškeré agendy své zástupkyni současným veřejným ochráncem práv jen vygradovalo to, co se dlouho ví.

Marián Dancso: Křeček dlouhodobě rozděluje společnost, podněcuje k rasové nesnášenlivosti a xenofobii

"Stanislav Křeček na jedné straně nechápe smysl úřadu a nechce jej takto vést a na druhé straně o tu pozici neskutečně stojí. I přesto, že není naprosto schopen držet vysokou prestiž, kterou tomuto úřadu budovali dlouhá léta jeho předchůdci. Těsně před českým předsednictvím v EU nadřazuje osobní spor vůči své zástupkyni nad schopnost vést úřad a plnit jeho základní poslání," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Jarmila Balážová.

"Neprofesionálním, šikanózním chováním ukazuje, jak není ochotný respektovat Moniku Šimůnkovou, zvolenou mimochodem poslaneckou sněmovnou a doporučenou mnoha senátorskými kluby, jen pro její jiné názory. Jistě, nekorespondují s postoji jeho, protože Šimůnková mnohem lépe chápe, co bylo a má být hlavním cílem instituce veřejného ochránce práv a také to svojí prací a pozitivními hlasy na ni dokazuje," řekla Balážová, podle které Stanislav Křeček tvrdě uplatňuje pozici moci a dál dehonestuje úřad.

"Doufám, že se tentokrát bude muset poslancům, kteří ho volili, zodpovídat opravdu důkladně. Vlastně se paradoxně postaral on sám o to, aby se k jeho chování vyjádřili vedle senátorů i oni," dodala Jarmila Balážová.

Podle člena vládního výboru pro práva dítěte Michala Ďordě jde o ukázkový příklad bossingu. "Dnešní oznámení, že paní Šimůnková byla zbavena všech pravomocí, působí jako ukázkový příklad bossingu – stupňující se šikany, ponižování a znemožňování práce. Důvody, kterými ombudsman své rozhodnutí vysvětluje, mi přijdou vyfabulované. Práci zástupkyně ombudsmana dlouhodobě sleduji a přijde mi velmi dobrá," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Michal Ďorď.

Jaroslav Miko: Šimůnková dokáže hájit pravdu a spravedlnost v souvislosti s Romy

Podle Jaroslava Mika jsou důvody odebrání agendy nesmyslné a jde o pouhou pomstu za veřejnou oblibu, která se Šimůnkové dostává ze všech stran.

"Stanislav Křeček byl do své funkce navržen prezidentem Zemanem a to bohužel samo o sobě dávalo předpoklad, že takový člověk bude mít nízký morální kredit. I tak pan Křeček předčil během své funkce ta nejčernější očekávání neboť činil a stále činí přesně ty kroky, které by veřejný ochránce práv činit v žádném případě neměl a to hlavně co se týče jeho neustálého podněcování nenávisti vůči Romům," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Jaroslav Miko, který si oproti tomu myslí, že Monika Šimůnková je jedna z mála z těch, kteří veřejně dokáží nazývat skutečně věci pravými jmény. "Dokáže hájit pravdu a spravedlnost v souvislosti s Romy, i když takovéto postoje v této zemi plody nepřináší," dodal Miko, podle kterého nelze ombudsmana odvolat.

"Slušná část české společnosti ale přečkala těžké období, kdy hlavou státu byl Miloš Zeman a který tak často a rád používal Romy jako nástroj k veřejné oblibě u té neslušné části české veřejnosti. Podobné je tomu právě také u pana Stanislava Křečeka ale i jeho éra jednou skončí a nám nezbývá než doufat a věřit, že u těchto pánů jsme se dotkli toho pomyslného dna, od kterého se odrazíme a po kterém jde už jen pouze stoupat vzhůru, neboť upřímně, nic horšího si po této zkušenosti snad už ani neumím představit," uvedl na závěr pro Romea.cz Jaroslav Miko.

Drtivá kritika se snáší na veřejného ochránce práv Stanislava Křečka i z nejvyšších politických pater. Premiér Petr Fiala chce od Křečka vysvětlení, senátorka za Pirátskou stranu Adéla Šípová vyzvala Stanislava Křečka k rezignaci, Křečka kritizuje i ministr vnitra Vít Rakušan nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová. Zastřešující organizace romských a proromských organizací RomanoNet vyzvala k jeho odvolání.