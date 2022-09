Romský student apeluje na další mladé lidi, aby šli k volbám. Na internetu běží i kampaň Me džav! A so tu?

Student Petr Banda (FOTO: archiv Petra Bandy)

Kampaň Buď slyšet!, kterou vytvořil vysokoškolský student Petr Banda ve spolupráci s organizací IQ Roma servis, cílí na mladé voliče a prvovoliče. Smyslem kampaně je motivovat mladé lidi, aby šli volit. V kampani se dozvídají, proč by měli jít volit, jakým způsobem se volí, ale také například to, jak si ověřovat fakta. Kampaň je součástí programu pro zvýšení občanské angažovanosti u mladých. Informační kampaň probíhá hlavně na sociálních sítích, ale její součástí je i setkání studentů. Do volebních místností romské voliče láká i kampaň Me džav! A so tu? (Já jdu! A ty?), která navazuje na kampaň z roku 2018 a letos jí spustila organizace ROMEA.

Kampaň Buď slyšet! cílí na mladé voliče a prvovoliče

Kampaň Buď slyšet! probíhá celý tento týden, organizace ji sdílí na sociálních sítích a vyzývá jednotlivce k dalšímu šíření. Ve čtvrtek 22. 9. 2022 také proběhne setkání romských studentů, ti si budou povídat o nadcházejících volbách a občanské angažovanosti, budou mít možnost simulovat činnost politických stran a vytvořit svou vlastní politickou kampaň. Přestože IQ Roma servis spolupracuje zejména s romskou komunitou, vyzývá všechny mladé lidi, aby šli volit a zapojovali se do veřejného dění.

Kampaň Buď slyšet! vytvořil romský student ekonomie Petr Banda, který se domnívá, že se politici o mladé lidi nezajímají a nenabízí jim relevantní témata a rád by svou aktivitou mladé lidi motivoval k volební účasti.

„Myslím si, že by se mladí lidé měli zajímat o dění kolem sebe. Demokracie se stává samozřejmostí, je to něco, s čím už počítáme, ale už se o ni tolik nestaráme. Bojím se, že je demokracie v ohrožení, což je příležitost pro autoritativní režimy,“ uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Petr Banda, který byl v minulosti stipendistou organizace ROMEA.

Organizace IQ Roma servis pomáhá Romům od nejmenších dětí v předškolním klubu, žákům základních škol, kteří mohou využít doučování a také mimoškolní aktivity i studentům středních škol prostřednictvím programu Gendalos, dospělým lidem pomáhá s hledáním práce nebo právními záležitostmi.

„Účast Romů a Romek u voleb je velmi důležitá. Proto jsme uvítali nápad Petra na kampaň, která cílí na mladé lidi,“ řekla pro zpravodajský server Romea.cz Kristina Studená, vedoucí středoškolského vzdělávacího programu Gendalos. „Doufáme, že z této mladé generace rostou nejen voliči, ale budoucí politici a političky,“ dodala Studená.

Romy k volbám láká tradiční kampaň Me džav! A so tu?

Na sociálních sítích se minulý týden rozjela také tradiční kampaň Me džav! A so tu?, kterou v roce 2018 poprvé spustila zastřešující organizace romských a proromských organizací RomanoNet. Letos ji oživila organizace ROMEA, která jí pro RomanoNet v roce 2018 vytvořila na www.medzavasotu.cz.

Kampaň probíhá intenzivně na sociálních sítích, zejména na FB a Instagramu. Součástí kampaně jsou letos videa, ve kterých vytipovaní romští kandidáti odpovídají na otázky, co chtějí v případě zvolení prosazovat.

Podle zjištění zpravodajského serveru Romea.cz v letošních komunálních volbách o hlasy voličů a o křesla v zastupitelstev měst a obcí usiluje přes 210 Romů a Romek ve více jak 60 městech. Volby proběhnou v pátek 23. a sobotu 24. září 2022 a o hlasy voličů bude bojovat přes 195 tisíc kandidátů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu, jejichž druhé kolo bude o týden později. Tam kandiduje jeden Rom, Štěpán Kavúr za ČSSD na Praze 10.

