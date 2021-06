VIDEONÁVOD: Jak vyplnit žádost o stipendium organizace ROMEA pro romské studenty na rok 2021-2022

Romští studenti mohou žádat od 1. 6. 2021 do 4. 7. 2021 o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2021/2022. Organizace ROMEA připravila pro žadatele o stipendium instruktážní video. Ve videu najdete odpovědi na nejčastější dotazy a také tipy jak uspět.

"Z minulých let již víme, jaké části žádosti mohou studentům dělat problémy. Ve videonávodu upozorňujeme právě na takové oblasti žádosti," uvedl manažer Stipendijního programu organizace ROMEA Štefan Balog.

Organizace ROMEA poskytuje od roku 2016 stipendium studentům SŠ, VOŠ a od minulého roku rozšířila stipendijní program i pro studenty VŠ.

Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. V roce 2021/2022 organizace ROMEA podpoří stipendiem 90 romských studentů. Pokud student projde výběrovým řízením, má nárok na stipendium v hodnotě odpovídající stupni jeho studia. Ročně jde o 14 000 Kč pro studenty středních škol, 21 000 Kč pro studenty vyšších odborných škol a 25 000 Kč pro vysokoškoláky.

"U žádosti se hodnotí studijní výsledky a zároveň socioekonomická situace, která by mohla jejich studium ohrozit. Zvýšenou pozornost by měli studenti věnovat také nepovinným přílohám, za které mohou získat bonusové body k žádosti. Podrobné informace o tom, jak by žádost měla vypadat a co vše je k ní potřeba, a také přímo vstup do žádosti najdou studenti na našich stipendijních stránkách v sekci "Pro studenty". A s veškerými otázkami ohledně vyplňování žádosti rádi pomůžeme,“ vysvětluje koordinátorka stipendijního programu Veronika Hlaváčová.

V loňském roce se do stipendijního programu přihlásilo více jak 200 studentů. Letos realizátoři programu očekávají ještě větší zájem. Studenti mohou posílat vyplněné žádosti až do 4. července 2021.

Na začátku dubna spustila organizace ROMEA kampaň na podporu stipendijního programu s názvem "Hejtři nás nezastaví". Finance z kampaně poputují právě na podporu stipendistů na rok 2021/2022.

Podpořit studenty na cestě za jejich sny můžete zde.