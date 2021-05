Rozsudek za bitku na koupališti v Dubí: Dva z šesti obžalovaných půjdou na rok do vězení, jeden Rom byl zproštěn obvinění, snažil se bitce zabránit

Okresní soud v Teplicích začal 3. 8. 2020 řešit případ rvačky na koupališti v Dubí, která se stala 7. srpna 2018 (FOTO: repro iDNES.tv)

Teplický okresní soud dnes rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení s ostrahou. Obžalovaní v roce 2018 napadli na koupališti v Dubí na Teplicku mladíka, který se snažil zasáhnout u sporu dvou žen. Muž utrpěl středně těžké zranění. Rozsudek není pravomocný, Demeter a Roman Dunka se odvolali.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka dostali podmínku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmínku na 18 měsíců za přečin výtržnictví a přečin nebezpečného vyhrožování. U Rostislava Dršky soud usoudil, že se žádného protiprávního jednání nedopustil. Původně byla šestice obžalovaná z pokusu o těžké ublížení na zdraví, hrozil jim až desetiletý trest.

Incident, který na sociálních sítích vyvolal rasistické protiromské reakce, se odehrál 7. srpna 2018.

Jedna z návštěvnic, poškozená, se tehdy rozhodla jít umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné topilo vrstevníka. "Jedno romské dítě, věřím, že nechtěně, začalo topit dítě takzvaně bílé. Matka bílého dítěte přiskočila, dítě, co topilo její dítě, chytla, odstrčila a zvedla svoje dítě," popisoval po incidentu situaci člověk, který na Facebooku vystupoval jako Petr Štefanec. Dítěte se zastala Žaneta Dunková, která není matkou dítěte.

Romská matka dítěte, kvůli kterému celý konflikt vznikl a která nebyla souzena, celý incident popsala trochu jinak. "Ta paní chytla mé dítě za ramena, začala s ním třást a křičet 'už tě mám plné zuby, už mě sereš' a hodila s ním jak s kusem hadru do bazénku," popsala dříve pro server Romea.cz začátek sporu matka dítěte. Romská matka si pak doběhla pro své dítě.

Do sporu mezi obžalovanou Romkou a "bílou" ženou se pak vložil další návštěvník koupaliště David Michajlak a snažil se ženy dostat od sebe. Další obžalovaní se pak rozhodli bránit příbuznou. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.

Michajlaka později vyznamenal prezident Miloš Zeman Medailí Za hrdinství za záchranu lidského života.

Soudce Stanislav Řehola dnes uvedl, že nejsou důkazy, že by se Dunková zapojila i do napadení mladíka. Naopak míní, že do roztržky byla zapojena jiná osoba či osoby, nepovedlo se je ale identifikovat. Soud u Dunkové přihlédl k tomu, že jako jediná projevila nad svým jednáním lítost a poškozeným se před soudem omluvila. "Projevila sebereflexi ke svému jednání," řekl soudce.

Ostatní obžalovaní, kromě Dršky, se ke kontaktu s Michajlakem doznali. "Všichni doznali, že do obžalovaného minimálně strčili," řekl Řehola.

Obžalovaní Romové dříve také uvedli, že jim Michaljak i žena rasisticky nadával do "černých sviní". "Vypila jste tam deset piv, já sedm. Vy jste tam toho vypila víc než já. Pak jste tam všichni pořvávali, že ty černý zm... postřílíte," uvedl podle iDNES.cz jeden z obžalovaných Romů.

Rostislav Drška byl zproštěn obvinění, protože žádný důkaz nesvědčil o tom, že by někoho napadl. Naopak se snažil rvačce zabránit.

Bitka na koupališti se později stala záminkou pro uspořádání demonstrace neonacistů před městským úřadem v Dubí, která se neobešla bez výtržností. Během tohoto shromáždění došlo mimo jiné k útoku na fotografa Víta Hassana, za který dostali útočníci podmínku. Další žena na demonstraci hajlovala.

