Skandální rozhodnutí soudu: Rasistické fanoušky obžalované z útoku na afričana v tramvaji soud osvobodil i napočtvrté

Obvodní soud pro Prahu 10 začal 6. 9. 2018 projednávat případ trojice fotbalových fanoušků, kteří podle obžaloby napadli v tramvaji muže tmavé pleti. Za ublížení na zdraví a další trestné činy hrozí mladíkům až osmileté vězení. Na snímku obžalovaní Štěpán Černín (vlevo) a Tomáš Satora přicházejí k soudu. (FOTO: ČTK)

Městský úřad a nikoli soud se má podle nepravomocného rozhodnutí zabývat chováním trojice fotbalových fanoušků obžalovaných z útoku na muže tmavé pleti v pražské tramvaji. Soudkyně je přesvědčena, že státní zástupkyně neprokázala, kdo muže napadl, proto se domnívá, že je možné trojici fanoušků olomouckého fotbalového klubu vinit nanejvýš z přestupku kvůli tomu, jak se v tramvaji chovali. Zmocněnkyně poškozeného označila rozhodnutí soudu za skandální.

K Obvodnímu soudu pro Prahu 10 se případ údajného útoku v tramvaji dostal již počtvrté. Soudkyně Ivana Hynková trojici obžalovaných mladíků opakovaně osvobozovala a na tom, že se útok sice stal, ale obžaloba neprokázala, kdo ho vedl, trvá. Předchozí tři její rozsudky zrušil odvolací soud. K němu se po odvolání státní zástupkyně případ dostane i počtvrté.

Zmocněnkyně poškozeného: "Rozhodnutí je zcela skandální. Podřízený soud naprosto nerespektuje rozhodnutí nadřízeného soudu."

"Jsem toho názoru, že, zdejší senát zdejšího soudu obžalované prostě odsoudit nechce,“ řekla po skončení jednání novinářům státní zástupkyně Markéta Mizerová s tím, že podá dovolání. "Jsem přesvědčená, že to udělali a že na to máme dostatek důkazů a budu bojovat dál,“ dodala.

"Rozhodnutí je zcela skandální. Podřízený soud naprosto nerespektuje rozhodnutí nadřízeného soudu. Pokyny mu byly zcela jasně explicitně dány. Napadený byl sám v tramvaji a útočilo na něj spoustu lidí a on byl stejně schopen útočníky poznat," uvedla zmocněnkyně poškozeného Petra Vytejčková.

Podle nynějšího verdiktu by se ale měl chováním tří mladíků zabývat úřad městské části. Podle soudkyně trojice spolu s dalšími fanoušky zpívala v tramvaji fotbalové chorály a skandovala hesla na podporu fotbalového klubu Sigma Olomouc. Došlo i k potyčce dvou fanoušků.

"Soud dospěl k závěru, že toto jednání je třeba postihnout, a to v rámci přestupkového řízení," uvedla Hynková. Chování fanoušků v tramvaji bylo podle ní nevhodné. "Projevy fanouškovství mezi běžné občany nepatří, patří na fotbalový stadion," dodala.

Obžalovaní spolu s dalšími fanoušky jeli tramvají 4. listopadu 2017, cestovali jí na zápas s pražským klubem Bohemians. V tramvaji byl také programátor původem z Afriky, který žije v Praze. Podle obžaloby čelil nejprve rasistickým urážkám, kterých si nevšímal.

"Pokřikovali na něj, že je černá huba a že by se měl vrátit do Afriky, že tu nemá co dělat, že je ošklivý špinavý negr," uvedla soudkyně během soudního líčení. Pak na něj měli rasističtí útočníci hodit dva citróny a následně někdo z davu podle obžaloby jeden z nich na napadeného vymačkal.

Programátor se snažil bránit, ale část fanoušků ho napadla pěstmi a kopy. Muž skončil na chirurgii se zhmožděnou hlavou a nosem, z incidentu si odnesl také posttraumatickou stresovou poruchu.

Státní zástupkyně u dřívějších jednání požadovala pro dva z obžalovaných tresty dva a půl roku vězení, pro třetího čtyřletý trest vzhledem k tomu, že se výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví dopustil už dříve. Všichni tři mladíci u soudu připustili, že k útoku na muže v tramvaji došlo, odmítli však, že by se na něm podíleli.

VIDEO