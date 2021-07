Smutný příběh Jarmily Polákové z Hrušek. Tornádo jí vzalo celý dům, společně s dětmi přišla o domov

Poničený dům Jarmily Polákové v Hruškách určený k demolici (FOTO: Archiv Jarmily Polákové)

Před týdnem smetlo jihomoravskou obec Hrušky ničivé tornádo. Zanechalo za sebou hrozivou spoušť a bezmoc místních obyvatel. Postupně se bourají domy, které statici v uplynulých dnech odsoudili k demolici. A to je i případ osmatřicetileté Romky Jarmily Polákové, která během chvíle přišla o střechu nad hlavou.

„Zrovna začínaly večerní televizní zprávy, když začalo krupobití. Zvedl se vítr a nám bylo jasné, že se jen tak o obyčejnou bouřku jednat nebude,“ začíná své vyprávění pro zpravodajský server Romea.cz paní Jarmila.

„Zaparkovaná kola, která jsme měli na zahradě před domem, vzlétla do vzduchu a začala se točit dokola. To samé i cihly a venkovní dlažba, které měl na své zahradě soused. A pak už šlo všechno ráz naráz. Tornádo nám nejprve vymlátilo všechna okna v domě, pak nám vzalo střechu a zbouralo nám i část obvodové zdi domu jako by byla celá z domina a ne z cihel,“ vypráví o živelní katastrofě, která kromě Hrušek nejvíce postihla i Moravskou Novou Ves, Lužice a Mikulčice.

Paní Jarmila si na dům našetřila společně s manželem ještě v době, kdy žili v Anglii. Manžel, který před dvěma lety ve svých šestatřiceti letech zemřel na rakovinu, působil v Británii jako stavební dělník. Jarmila pracovala jako uklízečka. Pořídit si dům v rodných Hruškách byl pro ně splněný sen. Částečně si dům zrekonstruovali a nikdy by je nenapadlo, že o něj jednou dočista přijdou.

„Děti nejprve přišly o tátu a pak i o střechu nad hlavou. Dům už je po demolici a tak jak jsme z něho vyběhli, tak jsme i zůstali. Nesměli jsme si nic odnést, statik nám už nedovolil do domu vejít, protože by to bylo příliš riskantní. V domě zůstaly veškeré vzpomínky,“ posteskne si pro Romea.cz žena, která se i přes nepřízeň osudu stále ještě drží nad vodou.

„Jsem sama na šest dětí, kterým je od čtyř do čtrnácti let a po manželově smrti to nemáme jednoduché. A teď ještě přijdeme o domov,“ říká pro pro zpravodajský server Romea.cz paní Jarmila a přizná, že pro její děti byl zážitek s tornádem traumatizující.

„Děti se od té doby bojí sebemenšího deště nebo silnějšího větru. Ale musíme to zvládnout a strach překonat. Hlavně, že se jim nic nestalo,“ říká paní Jarmila, která v současné době bydlí u své maminky v Břeclavi v 1+kk a vůbec netuší, zda bude schopna znovu vybudovat nový domov pro své děti. Chybí ji totiž tolik potřebné finance.

